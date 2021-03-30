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Продуктовые магазины в Чехии будут закрыты на Страстную пятницу

Продуктовые магазины в Чехии будут закрыты на Страстную пятницу

420on.cz 2876
В Страстную пятницу, 2 апреля, все магазины в Чехии должны быть закрыты. В понедельник и пятницу будут работать только автозаправочные станции, аптеки или магазины в аэропортах или на вокзалах. Это следует из принятого постановления правительства.
Фото: Drahoslav Ramik
Продуктовые магазины в Чехии будут закрыты на Страстную пятницу

Ранее согласно закону о розничных продажах магазины площадью более 200 квадратных метров должны были быть закрыты только в Пасхальный понедельник, 5 апреля. На Страстную пятницу запрет о работе магазинов не распространялся.

По мнению Союза торговли и туризма (SOCR), запрет продаж в Страстную пятницу не имеет смысла и приведет только к большей концентрации людей в магазинах в четверг и субботу. Работа фермерских рынков также будет запрещена, сообщила министр финансов Чехии Алена Шиллерова после заседания правительства в понедельник.

Например, гипермаркеты Globus и Kaufland планировали работать в Страстную пятницу. Об этом ранее сообщили представители сети. По словам президента Союза торговли Томаша Прузы, правительство обсуждало вопрос о том, чтобы оставить магазины открытыми 2 апреля. «Министр Блатны отверг любую разумную процедуру. Так что это правда, магазины должны быть закрыты в пятницу», — заявил Пруза.

По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, после ужесточения мер эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому необходимо продолжить нынешний режим. «Мы осторожны, мы боимся. Цифры в соседних странах растут», — сказал он.

До Пасхи осталось несколько дней, и правительство еще может принять решение о смягчении мер, но, по словам главы госказны Алены Шиллеровой, этого не произойдет. «Правительство не планирует менять меры на этой неделе», — сказала министр после заседания правительства.

В связи с действующим решением, запрет на передвижение людей по республике может быть снят  после окончания чрезвычайного положения — 11 апреля. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Пасха магазины Чехия правительство коронавирус
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