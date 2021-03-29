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Предприниматели Чехии смогут получить компенсации от государства за апрель

Предприниматели Чехии смогут получить компенсации от государства за апрель

420on.cz 285
Индивидуальные предприниматели и учредители небольших компаний, которые пострадали от эпидемии коронавируса, смогут подавать заявление на выплату компенсационного бонуса за апрель. Максимальная сумма, которую государство выплачивает предпринимателям, составляет 1000 крон в день.
Предприниматели Чехии смогут получить компенсации от государства за апрель

Продление срока выплаты компенсаций на один месяц было одобрено правительством сегодня. Об этом сообщила в Twitter министр финансов Чехии Алена Шиллерова. Ранее можно было подавать заявления на выплату бонуса за февраль и март.

«Новый компенсационный бонус в размере до 1000 крон в день сохраняется, и вы можете подать заявление на его получение с четверга, 1 апреля», — сообщила министр.

Финансовая администрация выплачивает компенсационный бонус на основании нового закона, который увеличил размер выплаты с 500 до 1000 крон в день для предпринимателей-физлиц и учредителей небольших компаний. Те, кто работает по трудовому договору, смогут получить компенсации в размере 500 крон за день.

Компенсации получат все предприниматели, у которых доход снизился как минимум на 50% и для кого бизнес является основным видом деятельности. В связи с принятием закона о пандемии чрезвычайное положение в стране уже не будет условием для выплаты компенсаций предпринимателям. Закон позволяет правительству увеличивать размер взноса своим постановлением, поэтому нет необходимости вносить дополнительные поправки в закон.

На сегодняшний день финансовая администрация приняла свыше 71 000  заявлений на выплату компенсаций предпринимателям и произвела выплат на общую сумму 1,7 миллиарда крон. Всего в администрацию поступило 108 054 таких заявления.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
индивидуальный предприниматель бизнес компенсация Чехия коронавирус Министерство финансов
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