На что обратить внимание при заполнении отчета о доходах и расходах для OSVČ в Чехии

Все индивидуальные предприниматели в Чехии, помимо налоговой декларации, должны в срок до 3 мая 2021 года подать отчет о доходах и расходах за прошлый год в медицинскую страховую компанию и управление социального страхования. Министерства труда и здравоохранения планируют продлить срок сдачи этих отчетов на месяц.

В отчетах указываются только доходы и расходы от предпринимательской деятельности, другие доходы в документе указывать не нужно.

Предпринимательство — основная деятельность

В отчетах за 2020 год будут рассчитываться годовые страховые взносы, из которых вычтут авансы (zaplacené zálohy) и так называемое «prominuté pojistné» — для смягчения последствий коронавируса правительство Чехии разрешило OSVČ отказаться от авансовых платежей на медицинское и пенсионное страхование за период с марта по август. Если возникла задолженность, она должна быть оплачена в течение восьми дней с момента подачи отчета.

Если фактическая база налогообложения для осуществления основной предпринимательской деятельности ниже, чем минимальная база оценки, взносы по социальному и медицинскому страхованию рассчитываются на основе минимальных показателей. Ставка социального страхования составляет 29,2% от основной базы, а ставка медицинского страхования — 13,5%. На весь 2020 календарный год минимальная база для расчета социального страхования составляет 104 508 крон, а для расчета медицинского страхования — 209 010 крон.

Предпринимательство — дополнительный источник дохода

Если предпринимательская деятельность является второстепенной, а прибыль предпринимателя за весь 2020 год не превысила 83 603 кроны, то платить взносы на социальное страхование не нужно. Если же предпринимательская деятельность осуществлялась в течение нескольких месяцев, этот лимит соответственно уменьшается.

Предпринимательская деятельность не считается основной, если, например, гражданин трудоустроен, учится или находится на пенсии. В этом случае расчет страховых взносов по медицинскому и социальному страхованию происходит на основании фактической базы оценки. Взносы по социальному страхованию в этом случае платить не обязательно, если прибыль до налогообложения от бизнеса находится в пределах установленного лимита.

Отмена взносов на социальное и медицинское страхование в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году для всех OSVČ были отменены взносы по социальному и медицинскому страхованию на шесть месяцев. Сумма минимального взноса не взимается за период с марта по август 2020 года (2352 кроны на медицинское страхование, 2544 кроны — на социальное страхование).

Отмена взносов будет учтена в отчетах о доходах и расходах предпринимателей за 2020 год. Таким образом, человек, для которого предпринимательство является основной деятельностью, сэкономит в общей сложности 29 376 чешских крон на взносах по обязательному страхованию в 2020 году.

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Источник: novinky.cz