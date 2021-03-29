Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.13
USD
22.21
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01d 16 °C
На что обратить внимание при заполнении отчета о доходах и расходах для OSVČ

На что обратить внимание при заполнении отчета о доходах и расходах для OSVČ

420on.cz 381
Все индивидуальные предприниматели в Чехии, помимо налоговой декларации, должны в срок до 3 мая 2021 года подать отчет о доходах и расходах за прошлый год в медицинскую страховую компанию и управление социального страхования. Министерства труда и здравоохранения планируют продлить срок сдачи этих отчетов на месяц.
На что обратить внимание при заполнении отчета о доходах и расходах для OSVČ

В отчетах указываются только доходы и расходы от предпринимательской деятельности, другие доходы в документе указывать не нужно. 

Предпринимательство — основная деятельность

В отчетах за 2020 год будут рассчитываться годовые страховые взносы, из которых вычтут авансы (zaplacené zálohy) и так называемое «prominuté pojistné» — для смягчения последствий коронавируса правительство Чехии разрешило OSVČ отказаться от авансовых платежей на медицинское и пенсионное страхование за период с марта по август. Если возникла задолженность, она должна быть оплачена в течение восьми дней с момента подачи отчета. 

Если фактическая база налогообложения для осуществления основной предпринимательской деятельности ниже, чем минимальная база оценки, взносы по социальному и медицинскому страхованию рассчитываются на основе минимальных показателей. Ставка социального страхования составляет 29,2% от основной базы, а ставка медицинского страхования — 13,5%. На весь 2020 календарный год минимальная база для расчета социального страхования составляет 104 508 крон, а для расчета медицинского страхования — 209 010 крон. 

Предпринимательство — дополнительный источник дохода

Если предпринимательская деятельность является второстепенной, а прибыль предпринимателя за весь 2020 год не превысила 83 603 кроны, то платить взносы на социальное страхование не нужно. Если же предпринимательская деятельность осуществлялась в течение нескольких месяцев, этот лимит соответственно уменьшается. 

Предпринимательская деятельность не считается основной, если, например, гражданин трудоустроен, учится или находится на пенсии. В этом случае расчет страховых взносов по медицинскому и социальному страхованию происходит на основании фактической базы оценки. Взносы по социальному страхованию в этом случае платить не обязательно, если прибыль до налогообложения от бизнеса находится в пределах установленного лимита.

Отмена взносов на социальное и медицинское страхование в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году для всех OSVČ были отменены взносы по социальному и медицинскому страхованию на шесть месяцев. Сумма минимального взноса не взимается за период с марта по август 2020 года (2352 кроны на медицинское страхование, 2544 кроны — на социальное страхование).

Отмена взносов будет учтена в отчетах о доходах и расходах предпринимателей за 2020 год. Таким образом, человек, для которого предпринимательство является основной деятельностью, сэкономит в общей сложности 29 376 чешских крон на взносах по обязательному страхованию в 2020 году.

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» 

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram



 

Источник:

https://www.novinky.cz/finance/clanek/na-co-si-dat-pozor-pri-vyplnovani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-40355361

 
Рассказать всем:
Темы
индивидуальный предприниматель Чехия налоги страхование страховые компании Управление социального обеспечения
Читайте
по теме 
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
15.03.2021 15:57 Экономика
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
3183
Правительство Чехии утвердило две новые компенсационные программы COVID 2021
09.03.2021 09:01 Экономика
Правительство Чехии утвердило две новые компенсационные программы COVID 2021
5364
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии продлили на месяц
08.03.2021 09:28 Экономика
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии продлили на месяц
2012
В Чехии начался прием заявок на компенсации для предпринимателей
02.03.2021 14:36 Экономика
В Чехии начался прием заявок на компенсации для предпринимателей
2861
Последние новости:
29
марта
В Чехии 50 000 человек приняли участие в традиционном субботнике
29.03.2021 13:03 Общество
В Чехии 50 000 человек приняли участие в традиционном субботнике
120
3D-печать, лазеры и робототехника: как FabLab готовит школьников Чехии к жизни в мире будущего
29.03.2021 10:00 Общество
3D-печать, лазеры и робототехника: как FabLab готовит школьников Чехии к жизни в мире будущего
229
Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета
29.03.2021 08:11 Экономика
Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета
2814
28
марта
Онлайн-перепись населения в Чехии продлят на месяц
28.03.2021 19:21 Общество
Онлайн-перепись населения в Чехии продлят на месяц
1864
Коронавирус, рак и ВИЧ. В Чехии сделают мини-тестер, который обнаруживает болезни на месте
28.03.2021 12:43 Общество
Коронавирус, рак и ВИЧ. В Чехии сделают мини-тестер, который обнаруживает болезни на месте
2082
Официальный отпуск в Чехии могут продлить до пяти недель
28.03.2021 12:24 Экономика
Официальный отпуск в Чехии могут продлить до пяти недель
2356
27
марта
Плата за скандал: владелец ресторана, в котором во время карантина ужинали чешские политики, заплатил штраф
27.03.2021 14:49 Общество
Плата за скандал: владелец ресторана, в котором во время карантина ужинали чешские политики, заплатил штраф
1831
«Это конец». Частные зоопарки Чехии просят о помощи в соцсетях
27.03.2021 13:22 Общество
«Это конец». Частные зоопарки Чехии просят о помощи в соцсетях
1875
ČSÚ приостановил онлайн-перепись населения Чехии из-за сбоя в системе
27.03.2021 12:20 Общество
ČSÚ приостановил онлайн-перепись населения Чехии из-за сбоя в системе
2776
26
марта
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до 11 апреля
26.03.2021 20:22 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до 11 апреля
5650


Мобильная версия