Официальный отпуск в Чехии могут продлить до пяти недель

Получив дополнительную неделю отпуска, чехи предпочтут отправиться на море или использовать эти дни для визитов к врачу, лечения или других особых случаев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Edenred в марте. В опросе участвовали 520 сотрудников и почти 100 компаний.

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Парламент Чехии планирует рассмотреть законопроект об увеличении гарантированного государством отпуска до пяти недель. Сейчас предусмотренный трудовым законодательством отпуск составляет четыре недели.

Согласно опросу, почти 62% работодателей уже предлагают сотрудникам пятинедельный отпуск. Еще 8% добавляют работникам несколько дополнительных дней отдыха.

Если законопроект будет одобрен, то сотрудники как минимум 35% чешских компаний смогут рассчитывать на более длительный отпуск. Еще около 30% предприятий планируют предоставлять сотрудникам дополнительные дни отдыха в качестве бонуса.

5% компаний заявили, что уже сейчас готовы предоставлять работникам отпуск продолжительностью пять недель, 43% пока не готовы этого делать. Еще 52% работодателей заявили, что займутся решением этого вопроса, когда закон вступит в силу.

Если законодатели одобрят поправку, это положительно отразится и на туристических операторах. Чехи любят путешествовать и готовы использовать дополнительную возможность для поездок за рубеж или по республике. 60% опрошенных готовы потратить на поездку больше 5000 крон, а 20% — более 10 000 крон.

В настоящее время работодатели могут выделять сотрудникам на отпуск сумму до 20 000 крон. Согласно опросу, 18% компаний уже предоставляют своим подчиненным такой бенефит. Еще более 20% дают сотрудникам возможность выбрать льготы самостоятельно и использовать их по своему усмотрению (на путешествия, спорт, лекарства или культуру).

Опрос показал, что женщины в большинстве случаев предпочитают отдых у моря, а мужчины чаще выбирают туристику и активный отдых. Многие люди ответили, что хотели бы оставить дополнительные дни для особых случаев, чтобы использовать их по мере необходимости. Исходя из текущей ситуации, люди предпочли бы иметь возможность воспользоваться свободным днем для визита к врачу или лечения.

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Источник: ceskenoviny.cz