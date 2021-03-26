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В Чехии растет число людей, которые не могут расплатиться по кредитам

В Чехии растет число людей, которые не могут расплатиться по кредитам

420on.cz 480
Все больше людей в Чехии не могут закрыть свои кредитные обязательства. Сейчас эта проблема касается граждан, деятельность которых была ограничена в связи с правительственными мерами, а также людей с низкими доходами. По данным коллекторских агентств, объем невыплаченных кредитов увеличился на четверть.
В Чехии растет число людей, которые не могут расплатиться по кредитам

В республике растет количество людей, которые не могут расплатиться по долгам. Некоторые из них потеряли работу из-за принятых мер по борьбе с пандемией, поэтому у них заканчиваются финансовые резервы. Эксперты подсчитали, что объем дебиторской задолженности по финансовым продуктам с просрочкой от трех до шести месяцев увеличился на 25%.В ближайшее время люди, оказавшиеся в затруднительном положении из-за кредитов, перестанут оплачивать другие расходы, связанные с повседневной жизнью. 

Представитель коллекторского агентства M.B.A Finance Якуб Зетек считает, что дальше ситуация будет развиваться по сценарию, аналогичному кризису 2008 года, когда произошло обрушение ипотечного рынка. «В начале прошлого кризиса мы зафиксировали лишь постепенный рост задолженности по кредитам. Однако с 2010 года резко выросла дебиторская задолженность по всем направлениям. Помимо кредитов и лизинга, люди перестали платить за телефоны, страховки и электроэнергию. А в следующие несколько месяцев росла задолженность по ипотеке и аренде квартир», — рассказал Зетек.

«Когда правительственные противоэпидемические меры перестанут действовать, по кредитам перестанут платить и представители среднего класса», — предупреждает Зетек. В то же время есть группа людей, доходы которых увеличились в период пандемии, несмотря на экономический спад.

По словам Зетека, если у человека возникают проблемы с оплатой кредитов, необходимо сохранять хладнокровие и начинать открытые переговоры с кредиторами.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
задолженность кредитование Чехия ипотеки коронавирус
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