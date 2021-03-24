Минздрав Чехии рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом

Большинство случаев заражения covid-19 выявлено при тестировании сотрудников в административной сфере и в компаниях, специализирующихся на предоставлении инженерно-технических услуг. Это следует из данных, предоставленных министром здравоохранения Яном Блатны перед запланированными переговорами о продлении чрезвычайного положения в Чехии.

Минздрав проанализировал данные о количестве инфицированных по отдельным профессиям по состоянию на 14 марта. В статистике текущих случаев заражения лидирует категория «Инжиниринг, электрика». На втором месте — офисные работники, на третьем — индивидуальные предприниматели.

Для этой статистики ключевым показателем является то, сколько человек работает в отдельных сферах. Поэтому неудивительно, что в производстве и административной сфере общее число инфицированных является самым высоким. Однако Минздрав сравнил статистику и по отдельным профессиям (количество случаев заражения на 100 сотрудников). Если исключить медицинские профессии, к наиболее рискованным категориям относятся пожарные и спасатели, полицейские и сотрудники Министерства внутренних дел, учителя и работники образования, военнослужащие, социальные работники.

Чаще всего люди подхватывали вирус на рабочем месте. По сравнению с осенью сейчас вероятность инфицирования на работе снизилась с 65% до 57%. Но, как признают в министерстве, эти данные могут вводить в заблуждение. Инфицированные по-прежнему не желают сообщать гигиенистам о своих контактах на работе и в других местах. Увеличилась и доля людей, заразившихся дома. Доля случаев инфицирования вне дома и работы также растет, что министерство объясняет массовым распространением болезни среди населения. Многочисленные случаи заражения фиксируются среди безработных, пенсионеров, а также среди детей.

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Источник: seznamzpravy.cz