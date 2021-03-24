Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.24
USD
22.19
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n 7 °C
Национальный банк Чехии сможет менять правила выдачи ипотечных кредитов

Национальный банк Чехии сможет менять правила выдачи ипотечных кредитов

420on.cz 716
Чешский национальный банк (ЧНБ), возможно, получит юридические полномочия, которые позволят ему определять условия выдачи ипотечных кредитов. Соответствующую поправку к закону о ЧНБ одобрила Палата депутатов. Сейчас ЧНБ может только давать рекомендации чешским банкам, но они не имеют обязательной юридической силы.
Фото: ČTK
Национальный банк Чехии сможет менять правила выдачи ипотечных кредитов

Депутаты смягчили первоначальное предложение правительства, изменив его так, чтобы для получения ипотеки на более выгодных условиях было достаточно, чтобы один супругов или гражданских партнеров был моложе 36 лет. Поправку поддержали депутаты партий ANO, ČSSD, SPD, KSČM и KDU-ČSL.

Глава ЧНБ Иржи Руснок ранее заявлял, что поправка к закону создаст основу для превентивных действий центрального банка. По мнению правительства, центральный банк сможет отреагировать, например, на возможный перегрев ипотечного рынка, который мог бы нарушить финансовую стабильность. В этом случае текущих рекомендаций может оказаться недостаточно. Депутаты от оппозиционных партий выразили обеспокоенность тем, что новые полномочия ЧНБ снизят доступность ипотечных кредитов.

Поправка предусматривает, что ЧНБ сможет устанавливать условия предоставления жилищных кредитов. Например, один из параметров будет включать общую сумму потребительских кредитов потенциального заемщика, обеспеченных одним и тем же жилым объектом, по отношению к стоимости залога. Еще одним показателем будет отношение общей суммы задолженности потребителя к его доходам.

Правительство также внесло поправку, на основании которой клиенты в возрасте до 36 лет могут получить ипотеку на более выгодных условиях. Однако сам закон не предусматривает каких-либо конкретных ограничений. Если поправка будет одобрена, ЧНБ сможет устанавливать такие условия.

  • Короткий дайджест новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале

  • На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» 

  • Обсуждение новостей и дискуссии — на Facebook

  • Присоединиться к сообществу 420on можно в Instagram

Источник: ceskenoviny.cz

 
Рассказать всем:
Темы
банки кредитование ипотеки Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
08.03.2021 08:52 Экономика
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
7241
В прошлом году в Чехии зафиксировали рекордный рост спроса на ипотеки
23.02.2021 13:28 Экономика
В прошлом году в Чехии зафиксировали рекордный рост спроса на ипотеки
2037
В января средняя ставка по ипотечным кредитам в Чешской Республике упала ниже 2%
17.02.2021 13:33 Экономика
В января средняя ставка по ипотечным кредитам в Чешской Республике упала ниже 2%
2298
Raiffeisen Bank купил 100% акций чешского банка Equa
08.02.2021 09:28 Экономика
Raiffeisen Bank купил 100% акций чешского банка Equa
1964
Последние новости:
24
марта
Минздрав Чехии рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
24.03.2021 19:32 Экономика
Минздрав Чехии рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом
453
Культурная среда: три шедевра Шварценбергского дворца в Праге
24.03.2021 19:00 Культура
Культурная среда: три шедевра Шварценбергского дворца в Праге
186
Ян Блатны: Чехия закупила вакцины для восьми миллионов человек
24.03.2021 18:04 Общество
Ян Блатны: Чехия закупила вакцины для восьми миллионов человек
827
Правительство Чехии выделит зоопаркам дотации на корм для животных
24.03.2021 10:34 Экономика
Правительство Чехии выделит зоопаркам дотации на корм для животных
459
С 24 марта хронические больные в Чехии могут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19
24.03.2021 08:44 Общество
С 24 марта хронические больные в Чехии могут зарегистрироваться на вакцинацию от covid-19
749
23
марта
Часть оппозиции против продления ЧП в Чехии. Обсуждение пройдет в пятницу
23.03.2021 19:39 Политика
Часть оппозиции против продления ЧП в Чехии. Обсуждение пройдет в пятницу
2606
Чехия могла получить больше вакцин. Войтех и Примула их не заказали
23.03.2021 17:21 Общество
Чехия могла получить больше вакцин. Войтех и Примула их не заказали
3001
МВД Чехии: жители районов Прага-Запад и Прага-Восток не смогут ездить в столицу за покупками
23.03.2021 13:42 Общество
МВД Чехии: жители районов Прага-Запад и Прага-Восток не смогут ездить в столицу за покупками
3592
Проверять пассажиров на коронавирус в аэропорту Праги будут собаки
23.03.2021 11:25 Общество
Проверять пассажиров на коронавирус в аэропорту Праги будут собаки
2980
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек
23.03.2021 10:01 Экономика
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек
3921


Мобильная версия