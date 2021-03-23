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В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек

В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек

420on.cz 2288
За первые три месяца продаж более 145 тысяч пассажиров купили единый билет, который позволяет воспользоваться несколькими железнодорожными маршрутами с пересадками по одинаковому тарифу. К концу года к проекту «OneTicket» могут присоединиться и коммерческие маршруты.
Фото: David Veis
В Чехии за первые три месяца единый билет на поезд купили 145 тысяч человек

Об этом сообщил пресс-секретарь Центра транспорта и информационных систем (CENDIS) Мартин Опатрны.

С 13 декабря 2020 года, когда система была запущена в режиме реального времени, до 18 марта пассажиры купили 145 188 билетов, заплатив за них 13,8 миллиона крон через OneTicket. «Несмотря на действующие ограничения, интерес к OneTicket относительно высок. Он превзошел наши ожидания», — сказал Опатрны.

Однако есть и определенные трудности. Если пассажиры хотят использовать единый билет, они должны выбрать поезда, которые обслуживает Министерство транспорта или региональные власти. Это усложняет пользование услугой, особенно в районах с плохой железнодорожной инфраструктурой или там, где много автобусных маршрутов.

Министерство транспорта сейчас ведет переговоры с отдельными перевозчиками о подключении систем определения местоположения к OneTicket. Кроме того, планируется, что все перевозчики могут продавать места в поезде другой компании. В этом году подключение к системе коммерческих перевозчиков будет происходить постепенно, сказал Опатрны.

«Чешские железные дороги готовы включить коммерческие маршруты в систему OneTicket. Сейчас мы в первую очередь ждем решения вопроса о подключении CENDIS к системам бронирования отдельных перевозчиков», — заявила пресс-секретарь Чешских железных дорог (ČD) Ванда Райнохова. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Чешские железные дороги Чехия транспорт
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