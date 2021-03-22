Ян Блатны: строгие меры должны соблюдаться как минимум до Пасхи

Правительство попросит Палату депутатов продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней — до 27 апреля. Нынешнее ЧП действует до 28 марта. Кроме того, с 6 апреля будет введено обязательное тестирование на коронавирус для индивидуальных предпринимателей и компаний с численностью сотрудников до 10 человек.

По мнению кабинета министров, в связи с пандемией необходимо, чтобы в стране действовали более строгие ограничения, в том числе на свободное передвижение людей по республике. Правительственные партии ANO и ČSSD в настоящий момент не имеют достаточной поддержки в парламенте для продления ЧП. До этого обсуждалось возможное продление ЧП на две недели, в итоге правительство сошлось на сроке в 30 дней. Премьер-министр Андрей Бабиш хочет обсудить чрезвычайное положение с оппозицией в среду.

Вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек полагает, что правительство в результате придет к соглашению с депутатами.

«Мы будем объяснять детально и терпеливо», — сказал Гамачек о запланированных переговорах с оппозицией. По его словам, система мер работает только в комплексе. «Меры взаимосвязаны, если убрать одну, не все будет работать одинаково», — отметил Гамачек, упомянув, в частности, сохранение запрета на выезд из районов.

Министр здравоохранения Ян Блатны предлагает продлить чрезвычайное положение в стране, поскольку необходимо сохранить строгие противоэпидемические ограничения, включая запрет на поездки между областями республики в период пасхальных праздников. Это значит, что ЧП в Чехии должно действовать как минимум до 6 апреля.

Правительство на заседании 22 марта также приняло решение об обязательном тестировании в компаниях с численностью сотрудников до 10 человек, а также индивидуальных предпринимателей, если они в процессе своей работы контактируют с другими людьми. Эта мера начнет действовать с 6 апреля, сообщила министр финансов Чехии Алена Шиллерова. Сейчас тесты каждую неделю проходят около 4 миллионов работников компаний, то есть в среднем около 500 тысяч человек в день.

Компании с более чем 250 сотрудниками должны были завершить первый этап тестирования к 12 марта, а средние предприятия должны были до 15 марта протестировать всех сотрудников. Обязательным тестирование является и для компаний с численностью работников от 10 до 49 человек, они должны будут завершить первый этап к 26 марта.

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Источник: ceskatelevize.cz