Czech Airlines возобновят полеты по пяти направлениям, несмотря на юридическое банкротство

Авиакомпания Czech Airlines (ČSA), несмотря на эпидемию коронавируса, в ближайшие недели обновит рейсы и увеличит частоту полетов по европейским направлениям. Самолеты ČSA будут летать, например, в Одессу, Амстердам, Копенгаген, Исландию и на Мальту.

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В настоящее время ČSA выполняет регулярные рейсы в Париж (ежедневно), Стокгольм (три раза в неделю), Киев (ежедневно) и Москву (три раза в неделю). Кроме того, в ближайшие недели эти направления будут усилены дополнительными рейсами.

ČSA планирует обновить другие линии, работа которых была временно приостановлена. Со 2 апреля будут возобновлены полеты в Одессу (два раза в неделю), с 16 апреля — в Амстердам (ежедневно), с 1 мая — в Копенгаген (ежедневно) и в исландский Кефлавик (четыре раза в неделю). С 12 июня авиакомпания также начнет выполнять рейсы на Мальту (один раз в неделю). Перевозчик указал, что постепенное возобновление полетов зависит от развития эпидемиологической ситуации в отдельных странах и смягчения условий для поездок. Сейчас авиакомпания требует от пассажиров при посадке в самолет предъявить отрицательный антигенный или ПЦР-тест на коронавирус.

Ещё одна новинка — ČSA продлила возможность изменения даты бесплатного бронирования билетов до конца июня. Вновь выбранный рейс должен состояться не позднее 31 марта следующего года.

В настоящее время чешский авиаперевозчик находится в процессе банкротства, который был инициирован самой компанией и сейчас рассматривается в суде. Долг перевозчика составляет около 1,8 миллиарда крон, из которых 1 миллиард крон — это неоплаченные пассажирские билеты, а остальную часть ČSA должна компаниям-поставщикам. В конце февраля компания подала в суд ходатайство о реорганизации с целью спасения компании. Суд назначил компанию «Инскол» управляющим по делу о банкротстве.

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Источник: ceskenoviny.cz