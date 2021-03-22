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Респираторы по 777 крон, или как расходовались деньги из Резервного фонда Чехии в начале пандемии

Респираторы по 777 крон, или как расходовались деньги из Резервного фонда Чехии в начале пандемии

420on.cz 1233 0
Государство пренебрегало подготовкой к пандемии, ее начало сопровождалось неразберихой и дорогостоящими закупками — к такому выводу пришла Счетная палата Чехии. С начала 2020 года до конца августа государство заплатило за покупку респираторов 8,5 миллиарда крон, а стоимость одного респиратора FFP2 для Минздрава достигала 777 крон.
Респираторы по 777 крон, или как расходовались деньги из Резервного фонда Чехии в начале пандемии

Счетная палата при подготовке отчета сосредоточила внимание на том, как государство отреагировало на развитие пандемии с начала 2020 года до конца августа прошлого года. Ведомство подчеркивает общую неготовность государства и особенно Минздрава к тому, что эпидемия начнет расширяться. В том числе были зафиксированы огромные различия в ценах, по которым государство закупало средства защиты дыхательных путей в первые месяцы пандемии covid-19. В целом министерства закупали вспомогательные средства несогласованно и по невыгодным ценам. 

«Мы не делали никаких приготовлений, предварительных поставок. По состоянию на конец 2019 года на складах государственного материального резерва находилось всего 10 000 респираторов, в медицинских учреждениях респираторы были доступны только для 20% персонала для разового использования», — резюмировал председатель Счетной палаты Мирослав Кала. Аудиторы отметили, что Министерство здравоохранения не обновляло план борьбы с пандемией с 2011 года и не смогло вовремя закупить средства защиты дыхательных путей, когда они еще были на рынке.

Когда в Чехии начал распространяться новый тип коронавируса, государство реагировало хаотично. Закупками стали заниматься две команды: одна в Министерстве здравоохранения, другая — в Министерстве внутренних дел. Команды не сотрудничали друг с другом, поэтому цены на покупку респираторов сильно различались.

«Министерство внутренних дел закупило респираторы FFP3 по цене от 60 до 422 крон за штуку, а в Министерство здравоохранения респираторы FFP2 (классом ниже) купили по цене за 777 крон за штуку», — заключил Кала.

Министр внутренних дел Ян Гамачек отреагировал на эти обвинения, заявив, что в сложившейся ситуации государство должно было действовать быстро.

Глава Счетной палаты признал, что средств защиты весной действительно не хватало, поэтому люди вынуждены были шить маски самостоятельно, а государство обратилось  к поставщикам из-за границы. Однако инспекторов удивило, что помимо самих респираторов, государство заплатило около 1 миллиарда крон за их перевозку.

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 Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Чехия
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