Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.17
USD
21.9
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04n 4 °C
Минздрав Чехии будет оплачивать реабилитацию после коронавируса

Минздрав Чехии будет оплачивать реабилитацию после коронавируса

420on.cz 739 1
Люди, переболевшие коронавирусом, получат право на санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение, которое оплатит государство. Соответствующее предложение готовит Министерство здравоохранения Чехии.
Минздрав Чехии будет оплачивать реабилитацию после коронавируса

По словам владельцев чешских лечебных курортов, интерес к таким путевкам есть, но пока люди оплачивают их самостоятельно. Сейчас, когда в Чехии действуют ограничения на передвижения людей вне постоянного места жительства, в санаториях очень мало клиентов. Так, пример, в Теплице среднее количество клиентов в день составляет около 1000, сейчас санаторий заполнен только на 10%. Поэтому Ассоциация медицинских курортов требует, чтобы государство оплачивало переболевшим коронавирусом людям путевки в санатории в течение шести месяцев после выздоровления. Минздрав уже готовит соответствующую поправку к закону.

«Цель состоит в том, чтобы дать пациентам возможность пройти реабилитацию после того, как они переболели коронавирусом, а также поддержать курорты, которые серьезно пострадали от пандемии», — говорит пресс-секретарь министерства Барбора Петерова. Будет расширен и список показаний для реабилитации, то есть проблем со здоровьем, которые остаются после covid-19 и которые можно лечить в санаториях.

По словам директора по продажам Lázní Teplice Иветы Слишковой, коронавирус негативно влияет на сердце, психику, опорно-двигательный аппарат, а также вызывает неврологические проблемы. До 35% пациентов с легким течением заболевания и до 87% госпитализированных имеют так называемый постковидный синдром.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

 

Источник: ceskatelevize.cz

 
Рассказать всем:
Темы
курорт Чехия лечение коронавирус Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
30.01.2021 19:28 Общество
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
4756 0
Императорские бани в Карловых Варах ждет масштабная реконструкция
31.07.2020 12:00 Культура
Императорские бани в Карловых Варах ждет масштабная реконструкция
3671 0
Некоторые чешские курорты уже не принимают ваучеры от государства
13.07.2020 11:35 Экономика
Некоторые чешские курорты уже не принимают ваучеры от государства
3304 0
Лето-2020: ваучеры и скидки на отдых в Чехии
30.06.2020 19:00 О Чехии
Лето-2020: ваучеры и скидки на отдых в Чехии
6498 0
Последние новости:
21
марта
Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V
21.03.2021 14:52 Политика
Роман Примула: Чехии нет никакого смысла использовать вакцину Спутник V
1404 1
Правительство Чехии хочет продлить ЧП еще на 30 дней
21.03.2021 13:51 Общество
Правительство Чехии хочет продлить ЧП еще на 30 дней
1688 1
20
марта
Зоопарки Чехии хотят сократить количество животных. Денег на их содержание не хватает
20.03.2021 16:27 Общество
Зоопарки Чехии хотят сократить количество животных. Денег на их содержание не хватает
2320 0
Чешская Республика вошла в ТОП 20 самых счастливых стран мира
20.03.2021 13:49 Общество
Чешская Республика вошла в ТОП 20 самых счастливых стран мира
3318 0
Погода в Чехии: на следующей неделе температура поднимется до +15
20.03.2021 09:58 Общество
Погода в Чехии: на следующей неделе температура поднимется до +15
6891 0
19
марта
Коронавирус в Чехии: История пациента с тяжелой формой covid-19
19.03.2021 18:34 Авторские колонки
Коронавирус в Чехии: История пациента с тяжелой формой covid-19
3706 0
Игрока пражской футбольной команды «Славия» обвиняют в расизме
19.03.2021 16:34 Спорт
Игрока пражской футбольной команды «Славия» обвиняют в расизме
1403 0
Ян Блатны: В апреле в Чехию поступят десятки тысяч однодозовых вакцин Johnson&Johnson
19.03.2021 14:48 Общество
Ян Блатны: В апреле в Чехию поступят десятки тысяч однодозовых вакцин Johnson&Johnson
1708 0
В Праге полицейские забрали ребенка у пьяной матери прямо на улице
19.03.2021 13:17 Общество
В Праге полицейские забрали ребенка у пьяной матери прямо на улице
3809 0
Еще две гориллы в зоопарке Праги заразились коронавирусом
19.03.2021 10:24 Общество
Еще две гориллы в зоопарке Праги заразились коронавирусом
1473 0


Мобильная версия