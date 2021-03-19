Чехия купит пять миллионов тестов на коронавирус для школьников

На внеочередном заседании 18 марта правительство решило приобрести 5 миллионов тестов на антигены для чрезвычайных запасов Государственного управления материальных резервов (SSHR). Эти тесты будут направлены в школы.

«Тендер будет проводиться за счет государственных материальных резервов», — сообщил министр здравоохранения Ян Блатны, добавив, что Минздрав не будет вмешиваться в процесс проведения конкурсной процедуры.

Министерство изначально хотело, чтобы SSHR получило сертификат чувствительности для закупки тестов. По словам пресс-секретаря Минздрава Барборы Петеровой, проверка тестов может продлить закупку примерно на неделю.

Премьер-министр Андрей Бабиш выступил против того, чтобы госрезервы тестировали приобретаемые препараты. «Минздрав хочет превратить администрацию госрезервов в «испытательную лабораторию», — сказал Бабиш.

Заместитель премьер-министра Карел Гавличек сообщил ČTK, что Министерство образования будет иметь в распоряжении в общей сложности 7,654 миллиона тестов, доступных через SSHR. «Из них 2,654 миллиона поступят от Министерства внутренних дел и 5 миллионов будут приобретены по итогам тендера в форме государственного контракта», — сказал он.

Школы в Чехии сейчас закрыты из-за эпидемии коронавируса, но у Министерства образования есть план по тестированию учеников. Министр образования Роберт Плага заявил в Палате депутатов в среду, что он хотел бы, чтобы в школах использовались более надежные тесты ПЦР в дополнение к антигенным. Антигенные тесты дешевле, чем ПЦР, а их результаты доступны быстрее.

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Источник: novinky.cz