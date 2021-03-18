Клиенты турфирм в Чехии не могут вернуть деньги за путевки

Некоторые клиенты чешских турфирм безуспешно решают проблему возврата денег за поездки, отмененные в связи с эпидемией коронавируса. Аналогичная ситуация складывается и с использованием ваучеров, выданных вместо оплаченных туров. В Министерстве регионального развития заявили, что люди не потеряют свои деньги.

Клиент туристического агентства Firo Tour Станислав Коларж имеет право на немедленный возврат денег за несостоявшийся тур вместо ваучера, который выдается в качестве компенсации для оплаты будущих поездок. Возврата денег пенсионер ждет уже полгода. «Если клиенты хотят вернуть свои деньги, они должны попытаться сделать это через суд, подав соответствующий иск», — обьясняют эксперты.

Однако Коларж сомневается, что такой шаг будет иметь смысл. «Я считаю, что как физическое лицо я не смогу выиграть суд у такого гиганта. Я подожду, ничего другого мне не остается», — говорит он.

Все свои накопленные деньги Коларж тратит на путешествия, он уже объездил тридцать пять стран. Год назад он заплатил более 70 тысяч за поездку в Оман. «Конечно, 70 тысяч — это большая сумма и для молодых людей, и тем более для пенсионера», — добавил он.

Турфирма просит клиентов подождать и заявляет, что решает ситуацию. «Эти действия направлены на поддержку нашего бизнеса и удовлетворение требований всех клиентов кредиторов», — сказала пресс-секретарь Firo Tour Люцие Фрнохова.

Ситуация не устраивает и тех, кто получил ваучер вместо отмененной поездки. Например, турфирма реорганизовалась в агентство и теперь занимается только перепродажей туров, поэтому люди не могут использовать ваучеры этой турфирмы. «Министерство регионального развития на протяжении всего времени знало, что Firo Tour на грани банкротства и что такая ситуация может возникнуть, и не давало никаких методических указаний. К сожалению, нигде не прописано, что разрешено, а что нет», — сказал Ян Папеж, пресс-секретарь Ассоциации туристических агентств.

Однако, по словам пресс-секретаря Министерства регионального развития Вилема Фрчека, клиентам не нужно переживать по поводу потери денег. «После 31 августа 2021 года, если они не воспользуются ваучером, им будут возвращены заплаченные за поездку деньги. Ваучеры защищены гарантией на случай банкротства туристических агентств», — сообщил он.

Несмотря на текущую ситуацию, некоторые турфирмы фиксируют интерес к турам. В настоящее время популярные направления это Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Туризм поможет возродить и так называемый covid-паспорт, который Еврокомиссия планирует ввести к началу лета этого года. Сертификат должен облегчить путешествия по Европе во время пандемии.

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Источник: ceskatelevize.cz