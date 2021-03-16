Рынок труда в Чехии: вакансии есть, кандидатов — нет

Представители чешских компаний заявили о том, что во втором квартале 2021 года не планируют проводить увольнения. В отдельных отраслях компании собираются нанимать новых сотрудников. Эти данные следуют из опроса, проведенного компанией Manpower среди 607 работодателей в частном и государственном секторах Чешской Республики.

Фото: David Taneček

13% работодателей ожидают увеличения количества сотрудников, 5% прогнозируют сокращение. 79% опрошенных компаний заявили, что не планируют изменений во втором квартале 2021 года. Таким образом, чистый индекс рынка труда составляет +8%. В четвертом квартале 2020 года этот показатель составлял -1%.

«Компании во всех секторах, кроме гостиничного бизнеса и сферы общественного питания, планируют нанимать новых сотрудников по мере того, как эпидемия будет утихать. Наиболее оптимистично настроены отрасли, в которых занято наибольшее количество сотрудников, такие как производство, услуги, строительство и государственный сектор», — объяснила Ярослава Резлерова, генеральный директор ManpowerGroup в Чехии и Словакии.

В настоящее время многие компании не могут закрыть уже имеющиеся вакансии. Производственным предприятиям нужны механики. Эти вакансии составляют треть всех предложений на рынке труда. В общей сложности открытыми остаются около 107 000 вакансий в этой сфере. Специалисты из гастрономии и сферы услуг не хотят работать на производстве, а набор сотрудников из-за границы проблематичен в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.

Примерно 80 000 вакансий связаны с работой в строительной отрасли, некоторым компаниям требуются ремонтные рабочие. Почти 30 000 свободных мест есть для различных специалистов и техников, отмечают в ManpowerGroup.

Больше всего сотрудников планируют набирать компании в строительной отрасли, обрабатывающей промышленности, а также компании в сфере страхования и финансов. Работодатели в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания пока не нуждаются в новых сотрудниках.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

Источник: ceskatelevize.cz