Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.12
USD
21.94
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
02n 4 °C
Рынок труда в Чехии: вакансии есть, кандидатов — нет

Рынок труда в Чехии: вакансии есть, кандидатов — нет

420on.cz 1890 0
Представители чешских компаний заявили о том, что во втором квартале 2021 года не планируют проводить увольнения. В отдельных отраслях компании собираются нанимать новых сотрудников. Эти данные следуют из опроса, проведенного компанией Manpower среди 607 работодателей в частном и государственном секторах Чешской Республики.
Фото: David Taneček
Рынок труда в Чехии: вакансии есть, кандидатов — нет

13% работодателей ожидают увеличения количества сотрудников, 5% прогнозируют сокращение. 79% опрошенных компаний заявили, что не планируют изменений во втором квартале 2021 года. Таким образом, чистый индекс рынка труда составляет +8%. В четвертом квартале 2020 года этот показатель составлял -1%.

«Компании во всех секторах, кроме гостиничного бизнеса и сферы общественного питания, планируют нанимать новых сотрудников по мере того, как эпидемия будет утихать. Наиболее оптимистично настроены отрасли, в которых занято наибольшее количество сотрудников, такие как производство, услуги, строительство и государственный сектор», — объяснила Ярослава Резлерова, генеральный директор ManpowerGroup в Чехии и Словакии.

В настоящее время многие компании не могут закрыть уже имеющиеся вакансии. Производственным предприятиям нужны механики. Эти вакансии составляют треть всех предложений на рынке труда. В общей сложности открытыми остаются около 107 000 вакансий в этой сфере. Специалисты из гастрономии и сферы услуг не хотят работать на производстве, а набор сотрудников из-за границы проблематичен в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. 

Примерно 80 000 вакансий связаны с работой в строительной отрасли, некоторым компаниям требуются ремонтные рабочие. Почти 30 000 свободных мест есть для различных специалистов и техников, отмечают в ManpowerGroup.

Больше всего сотрудников планируют набирать компании в строительной отрасли, обрабатывающей промышленности, а также компании в сфере страхования и финансов. Работодатели в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания пока не нуждаются в новых сотрудниках. 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
работа Чехия коронавирус Опрос общественного мнения
Читайте
по теме 
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
15.03.2021 15:33 Общество
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
1489 0
Правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников в компаниях
01.03.2021 20:08 Экономика
Правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников в компаниях
5972 0
Правительство Чешской Республики одобрило увеличение выплаты по больничному до 100%
01.03.2021 16:42 Экономика
Правительство Чешской Республики одобрило увеличение выплаты по больничному до 100%
3457 0
Проект о выплате пособия за карантин не был утвержден депутатами Чехии
27.02.2021 18:32 Экономика
Проект о выплате пособия за карантин не был утвержден депутатами Чехии
3146 0
Последние новости:
16
марта
Политики Чехии создали платформу «Друзья свободной России»
16.03.2021 16:38 Политика
Политики Чехии создали платформу «Друзья свободной России»
427 0
Хронические больные в Чехии получат специальный код для вакцинации
16.03.2021 15:02 Общество
Хронические больные в Чехии получат специальный код для вакцинации
385 0
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам
16.03.2021 10:36 Экономика
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам
403 0
Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер
16.03.2021 09:25 Общество
Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер
995 0
15
марта
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней
15.03.2021 18:01 Общество
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней
4228 0
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
15.03.2021 17:11 Экономика
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
3131 0
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
15.03.2021 15:33 Общество
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
1489 0
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
15.03.2021 15:57 Экономика
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
2751 0
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
15.03.2021 12:26 Экономика
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
2784 0
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски
15.03.2021 10:18 Общество
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски
2034 0


Мобильная версия