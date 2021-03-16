С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам

Со вторника Министерство промышленности и торговли начнет выплачивать компенсации горнолыжным курортам по программе COVID Sport III Lyžařská střediska. На данный момент принято 204 заявки на выплату компенсаций на общую сумму 773 миллиона крон. Правительство выделит на эти цели 1 миллиард крон.

Фото: ČTK

Субсидии должны получить все, кто соответствует требованиям, указанным в программе, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Прием заявок на выплату компенсаций открыт до четверга, 18 марта.

Операторы горнолыжных курортов с 15 февраля могут подавать заявки на получение финансовой поддержки в связи с принудительным закрытием лыжных ареалов. Ведомство принимает заявки только в электронном виде через свою информационную систему: по состоянию на 12 марта было зарегистрировано 264 заявки на 789 миллионов крон, из которых 60 находились в стадии обработки, остальные были приняты. По словам Гавличка, чиновники на данный момент одобрили 33 заявки на сумму 218 миллионов крон, еще 10 были возвращены предпринимателям на доработку.

На прошлой неделе Министерство промышленности и торговли получило необходимые документы от Европейской комиссии, без которых оно не могло начать выплаты. Финансовая поддержка в виде субсидии покрывает 103 дня, то есть весь зимний сезон. Максимально возможная выплата за день представляет собой 50% от средней суммы расходов за сутки работы лыжного курорта за последние два сезона.

Зимой горнолыжные курорты в Чехии могли работать только с 18 по 26 декабря. По данным Ассоциации горных курортов (AHS), общие убытки пока оценить сложно. В среднем доходы лыжных курортов составляют около 3-4 миллиарда крон за сезон.

В Чехии работают 450 горнолыжных курортов, где трудоустроены около 45 000 человек, в основном местные жители.

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Источник: ceskenoviny.cz