Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.19
USD
21.94
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам

С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам

420on.cz 128 0
Со вторника Министерство промышленности и торговли начнет выплачивать компенсации горнолыжным курортам по программе COVID Sport III Lyžařská střediska. На данный момент принято 204 заявки на выплату компенсаций на общую сумму 773 миллиона крон. Правительство выделит на эти цели 1 миллиард крон.
Фото: ČTK
С 16 марта в Чехии начнется выплата компенсаций горнолыжным курортам

Субсидии должны получить все, кто соответствует требованиям, указанным в программе, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Прием заявок на выплату компенсаций открыт до четверга, 18 марта.

Операторы горнолыжных курортов с 15 февраля могут подавать заявки на получение финансовой поддержки в связи с принудительным закрытием лыжных ареалов. Ведомство принимает заявки только в электронном виде через свою информационную систему: по состоянию на 12 марта было зарегистрировано 264 заявки на 789 миллионов крон, из которых 60 находились в стадии обработки, остальные были приняты. По словам Гавличка, чиновники на данный момент одобрили 33 заявки на сумму 218 миллионов крон, еще 10 были возвращены предпринимателям на доработку.

На прошлой неделе Министерство промышленности и торговли получило необходимые документы от Европейской комиссии, без которых оно не могло начать выплаты. Финансовая поддержка в виде субсидии покрывает 103 дня, то есть весь зимний сезон. Максимально возможная выплата за день представляет собой 50% от средней суммы расходов за сутки работы лыжного курорта за последние два сезона. 

Зимой горнолыжные курорты в Чехии могли работать только с 18 по 26 декабря. По данным Ассоциации горных курортов (AHS), общие убытки пока оценить сложно. В среднем доходы лыжных курортов составляют около 3-4 миллиарда крон за сезон.

В Чехии работают 450 горнолыжных курортов, где трудоустроены около 45 000 человек, в основном местные жители. 

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
Горнолыжные курорты Чехия компенсация коронавирус правительство Министерство промышленности и торговли
Читайте
по теме 
Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон
18.02.2021 11:26 Экономика
Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон
5053 0
Женщина погибла на горнолыжном курорте Копршивна в Чехии
01.02.2021 09:32 Общество
Женщина погибла на горнолыжном курорте Копршивна в Чехии
6314 0
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
30.01.2021 19:28 Общество
Владельцу горнолыжного курорта Ченковице грозит штраф до 3 миллионов крон
4730 0
Министры не поддержали открытие горнолыжных курортов в Чешской Республике
28.01.2021 06:30 Спорт
Министры не поддержали открытие горнолыжных курортов в Чешской Республике
2973 0
Последние новости:
16
марта
Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер
16.03.2021 09:25 Общество
Полиция в Чехии наложила 30 000 штрафов за несоблюдение противоэпидемических мер
427 0
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
16.03.2021 08:23 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии
4316 1
15
марта
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней
15.03.2021 18:01 Общество
Кабинет министров хочет продлить чрезвычайное положение в Чехии ещё на 14 дней
3364 1
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
15.03.2021 17:11 Экономика
Германия будет выпускать российскую вакцину Sputnik V
2627 1
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
15.03.2021 15:33 Общество
Коронавирус в Чехии: вопрос-ответ о тестировании сотрудников компаний
1287 1
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
15.03.2021 15:57 Экономика
Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ
2311 1
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
15.03.2021 12:26 Экономика
Во время пандемии коронавируса в Чехии люди стали реже ходить в продуктовые магазины
2523 1
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски
15.03.2021 10:18 Общество
Видео: в городе Ческе-Будеевице полицейские жестоко задержали мужчину без маски
1890 1
Выборы в парламент Чехии: партия Андрея Бабиша теряет поддержку избирателей
15.03.2021 09:07 Политика
Выборы в парламент Чехии: партия Андрея Бабиша теряет поддержку избирателей
1390 1
14
марта
Андрей Бабиш: После Пасхи мы хотим вакцинировать 100 000 человек в день
14.03.2021 20:05 Общество
Андрей Бабиш: После Пасхи мы хотим вакцинировать 100 000 человек в день
2532 0


Мобильная версия