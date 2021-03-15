Только треть предпринимателей Чехии перестала использовать ЕЕТ

Более трети предпринимателей в Чехии перестали использовать электронную систему учета продаж (ЕЕТ), остальные на добровольной основе продолжают работать с ЕЕТ. В настоящее время использование системы EET приостановлено до конца 2022 года в связи с последствиями пандемии коронавируса, которая отразились на всех секторах экономики.

Несмотря на действующие правительственные ограничения, владелец цветочного магазина в Пелгржимове Дагмар Буржичова может продавать цветы, однако она не отправляет информацию о продажах в финансовое управление через систему ЕЕТ.

«Для нас это дополнительная бумажная волокита, для бухгалтеров — дополнительная работа, поэтому, я считаю, что это лишнее», — говорит она.

В Чехии количество налогоплательщиков, зарегистрировавших хотя бы какие-то продажи в последнем квартале 2020 года, снизилось почти на 50 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Во время обсуждения планируемой отсрочки, в парламенте поднимали вопрос полного отказа от проекта EET.

«На мой взгляд, проект мертв. Я надеюсь, что после осенних выборов появится другое правительство, и оно не будет считать индивидуальных предпринимателей потенциальными преступниками, за которыми нужно следить онлайн», — критикует систему ЕЕТ Ян Скопечек, заместитель председателя бюджетного комитета ODS.

Система ЕЕТ была запущена 1 декабря 2016 года для ресторанов и гостиниц. С марта 2017 года электронный учет продаж является обязательным для предпринимателей в оптовой и розничной торговле. Последний этап введения ЕЕТ был запланирован на 1 мая 2020 года, однако, в связи с пандемией коронавируса был подписан закон об отсрочке введения ЕЕТ до конца 2022 года. Отсрочка затронула не только существующие отрасли — была отложена последняя фаза EET для предпринимателей, которые не были обязаны регистрировать продажи в системе. Это, например, ремесленники, врачи, таксисты, бухгалтеры или юристы.Таким образом, сейчас ни один предприниматель не обязан регистрировать свои продажи, а власти не контролируют участие в системе.

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Источник: ceskatelevize