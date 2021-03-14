В Чехии хотят увеличить пособия на детей в период закрытия школ

Депутаты чешского парламента рассмотрят вопрос об увеличении пособия по уходу за детьми, которое родители получают в период закрытия школ. Сейчас размер пособия составляет 70% от заработной платы до вычета налогов, большинство политических партий Чехии выступают за увеличение выплаты до 80%. Эту инициативу не одобряет правительственная партия ANO.

Фото: Pavel Ryšlink

Таким образом, правительство, скорее всего, оставит решение об увеличении пособий на усмотрение депутатов. Сейчас эту меры поддерживают 116 депутатов из 200. По оценкам Министерства труда и социальных дел, в настоящее время пособие по уходу за ребенком из-за закрытия школ получают 180 000 родителей.

«Учитывая такое длительное закрытие школ и детских садов, необходимо немного увеличить размер пособия», — считает Ольга Рихтерова, заместитель председателя партии «Пираты». KSČM также поддерживает эту меру. «Давайте сделаем это в течение ограниченного времени в кризисной ситуации», — добавляет Ян Бауэр (ODS), заместитель председателя комитета по социальной политике.

В настоящее время родитель с окладом в 35 000 крон до вычета налогов получает пособие в размере 22 000 крон. После увеличения эта сумма составит 25 000 крон.

«Кризис длится слишком долго, у людей нет ресурсов, у них нет денег, чтобы заплатить свои долги», — говорит вице-президент SPD Радим Фиала. Ян Бартошек из KDU-ČSL также считает увеличение пособия по уходу за ребенком до 80% хорошим решением, которое поможет семьям.

Против увеличения пособий выступает правительственная партия ANO, представителей которой в парламенте большинство. По мнению депутатов, из-за более высокого размера пособия медработники, в которых сейчас так нуждаются больницы, предпочтут остаться дома с детьми и не ходить на работу. Однако, по словам председателя TOP 09 Маркеты Пекаровой Адамовой, многие медицинские работники осознают свою ответственность, поэтому увеличение размера пособий не будет иметь такой эффект.

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Источник: ceskatelevize.cz