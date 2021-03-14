Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.18
USD
21.91
RUB
0.3
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 7 °C
В Чехии хотят увеличить пособия на детей в период закрытия школ

В Чехии хотят увеличить пособия на детей в период закрытия школ

420on.cz 112 0
Депутаты чешского парламента рассмотрят вопрос об увеличении пособия по уходу за детьми, которое родители получают в период закрытия школ. Сейчас размер пособия составляет 70% от заработной платы до вычета налогов, большинство политических партий Чехии выступают за увеличение выплаты до 80%. Эту инициативу не одобряет правительственная партия ANO.
Фото: Pavel Ryšlink
В Чехии хотят увеличить пособия на детей в период закрытия школ

Таким образом, правительство, скорее всего, оставит решение об увеличении пособий на усмотрение депутатов. Сейчас эту меры поддерживают 116 депутатов из 200. По оценкам Министерства труда и социальных дел, в настоящее время пособие по уходу за ребенком из-за закрытия школ получают 180 000 родителей.

«Учитывая такое длительное закрытие школ и детских садов, необходимо немного увеличить размер пособия», — считает Ольга Рихтерова, заместитель председателя партии «Пираты». KSČM также поддерживает эту меру. «Давайте сделаем это в течение ограниченного времени в кризисной ситуации», — добавляет Ян Бауэр (ODS), заместитель председателя комитета по социальной политике.

В настоящее время родитель с окладом в 35 000  крон до вычета налогов получает пособие в размере 22 000 крон. После увеличения эта сумма составит 25 000 крон. 

«Кризис длится слишком долго, у людей нет ресурсов, у них нет денег, чтобы заплатить свои долги», — говорит вице-президент SPD Радим Фиала. Ян Бартошек из KDU-ČSL также считает увеличение пособия по уходу за ребенком до 80% хорошим решением, которое поможет семьям.

Против увеличения пособий выступает правительственная партия ANO, представителей которой в парламенте большинство. По мнению депутатов, из-за более высокого размера пособия медработники, в которых сейчас так нуждаются больницы, предпочтут остаться дома с детьми и не ходить на работу. Однако, по словам председателя TOP 09 Маркеты Пекаровой Адамовой, многие медицинские работники осознают свою ответственность, поэтому увеличение размера пособий не будет иметь такой эффект.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy» ждем ваших отзывов.

 

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
дети школы Чехия коронавирус Парламент ЧР правительство
Читайте
по теме 
Министерство образования Чехии: дети будут записываться в школу дистанционно
10.03.2021 11:09 Общество
Министерство образования Чехии: дети будут записываться в школу дистанционно
1389 0
Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю
06.03.2021 11:07 Общество
Число детей, заразившихся covid-19 в Чехии, приблизилось к тысяче за неделю
2439 0
Министерство образования Чехии подготовило рекомендации для дистанционного обучения дошкольников
01.03.2021 20:20 Общество
Министерство образования Чехии подготовило рекомендации для дистанционного обучения дошкольников
2131 0
Вакцинация в Чехии: следующий этап начнется 1 марта
26.02.2021 11:26 Общество
Вакцинация в Чехии: следующий этап начнется 1 марта
6028 0
Последние новости:
13
марта
AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%
13.03.2021 18:12 Общество
AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 73%
1443 1
Мнение эксперта: эпидемия в Чехии может закончиться через два-три месяца
13.03.2021 09:48 Экономика
Мнение эксперта: эпидемия в Чехии может закончиться через два-три месяца
3532 1
В конце марта в Чехии начнется информационная кампания в поддержку вакцинации
13.03.2021 09:42 Общество
В конце марта в Чехии начнется информационная кампания в поддержку вакцинации
1631 1
12
марта
Ян Блатны: меры против COVID-19 работают, но рассчитывать на открытие магазинов не стоит
12.03.2021 17:38 Общество
Ян Блатны: меры против COVID-19 работают, но рассчитывать на открытие магазинов не стоит
3195 1
Вакцина AstraZeneca вызывает тяжелую аллергию, сообщает EMA. Некоторые страны прекратили вакцинацию этим препаратом
12.03.2021 16:40 Общество
Вакцина AstraZeneca вызывает тяжелую аллергию, сообщает EMA. Некоторые страны прекратили вакцинацию этим препаратом
2414 1
В Праге запретили экскурсии на пивных велосипедах
12.03.2021 16:17 Общество
В Праге запретили экскурсии на пивных велосипедах
2588 1
В чешском городе Любин пожарные обнаружили в садовом домике трехметрового крокодила
12.03.2021 13:25 Общество
В чешском городе Любин пожарные обнаружили в садовом домике трехметрового крокодила
2858 1
Коронавирус в Чехии: антигенное тестирование
12.03.2021 12:29 Общество
Коронавирус в Чехии: антигенное тестирование
1961 0
В городе Хомутов в Чехии скончался 11-летний мальчик, зараженный коронавирусом
12.03.2021 10:35 Общество
В городе Хомутов в Чехии скончался 11-летний мальчик, зараженный коронавирусом
1680 0
До конца июня 6 миллионов жителей Чехии получат вакцину
12.03.2021 10:05 Общество
До конца июня 6 миллионов жителей Чехии получат вакцину
2891 0


Мобильная версия