Президент Чехии хочет уволить министра здравоохранения

Президент Чехии Милош Земан планирует обсудить с премьер-министром Андреем Бабишем возможное увольнение министра здравоохранения Яна Блатны и главы Государственного управления по контролю за оборотом лекарств (SÚKL) Ирены Сторовой. Причиной является отрицательное отношение этих чиновников к импорту российской вакцины Sputnik V в Чешскую Республику.

Фото: Michal Kamaryt

«Двумя самыми большими препятствиями являются министр здравоохранения Блатны, а также директор Государственного управления по контролю за оборотом лекарств», — признался Земан в интервью изданию Parlamentní listy, отвечая на вопросы, связанные с поставками российской вакцины в Чехию.

По мнению президента, Блатны и Сторова «виновны в том, что наши люди будут и дальше без причин умирать».

«Они несут полную ответственность за эти смерти», — добавил он.

Ян Блатны настаивает на необходимости согласования всех вакцин Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в соответствии с законодательством.

По мнению Земана, Бабиш совершил ошибку, назначив «некомпетентного министра» преемником бывшего главы Минздрава Романа Примулы. В интервью президент также заявил, что министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек должен прекратить свою деятельность в связи с лоббированием закупок вакцин из Объединенных Арабских Эмиратов.

«В Чешской Республике действует разделение властей. Мнение президента актуально, однако именно глава правительства предлагает изменения в кабинете министров», — сказал по этому поводу вице-премьер Ян Гамачек.

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Источник: novinky