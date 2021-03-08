Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.4
USD
22.26
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n -1 °C
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии продлили на месяц

Срок подачи налоговых деклараций в Чехии продлили на месяц

420on.cz 961 0
Срок подачи налоговых деклараций будет продлен на один месяц. В бумажном виде отчет можно будет подать до 3 мая, а в электронном — до 1 июня.
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии продлили на месяц

В понедельник, 8 марта, правительство Чешской Республики продлило сроки подачи налоговой декларации. Новые правила распространяются как на классическую подачу бумажной декларации — податься можно до 3 мая 2021 года, так и на электронную подачу — задекларировать налоги можно до 1 июня 2021 года. 

Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в прошлом году государство также продлило срок подачи налоговой декларации. Без штрафных санкций подать отчет в налоговый орган можно было до 18 августа. Всего за 2019 года в Финансовое управление Чехии поступило 2,7 миллиона налоговых деклараций, в том числе 2,3 миллиона — от физических лиц и 470 тысяч — от компаний.

Пока в этом году, по данным на 8 марта, индивидуальные предприниматели-физлица и компании подали 348 602 налоговых декларации за 2020 год (48 525 — от компаний и 300 077 — от физических лиц). 

В Чехии есть несколько способов подать налоговую декларацию. Отчет можно подать в бумажной форме лично в офисах налоговой инспекции или через электронный ящик данных. С 2021 года подать налоговую декларацию можно и через онлайн-налоговую службу Moje daně.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На YouTube вышел второй выпуск нового шоу «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

 

Источник: ceskenoviny.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Чехия налоги бизнес индивидуальный предприниматель Министерство финансов
Читайте
по теме 
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса
08.03.2021 21:24 Общество
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса
171 0
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон
08.03.2021 20:55 Общество
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон
171 0
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
08.03.2021 16:57 Общество
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
773 0
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
08.03.2021 15:42 Общество
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
2530 0
Последние новости:
08
марта
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса
08.03.2021 21:24 Общество
В Чехии будут действовать новые правила карантина для пациентов с «южноафриканской» мутацией коронавируса
171 0
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон
08.03.2021 20:55 Общество
Медицинские работники Чехии получат премии до 75 000 крон
171 0
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
08.03.2021 16:57 Общество
Исследование: интерес к вакцинации в Чехии вырос
773 0
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
08.03.2021 15:42 Общество
Вице-премьер Чехии: Эпидемия коронавируса замедляется
2530 0
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
08.03.2021 13:48 Общество
Рыбакам в Чехии запретили ловить рыбу ночью
1024 0
«Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали». Женя Vetrana о любви к городу
08.03.2021 11:43 Интервью
«Прага — это мудрая бабушка в вязаной шали». Женя Vetrana о любви к городу
2303 0
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
08.03.2021 08:52 Экономика
В Чехии мошенники украли 1,4 миллиарда крон у двух банков и страховой компании
4782 0
07
марта
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов
07.03.2021 20:47 Политика
Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов
2241 0
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
07.03.2021 13:40 Общество
Роман Примула: Каким будет лето? Теплая погода в Чехии не сможет замедлить британскую мутацию коронавируса
4084 0
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
07.03.2021 11:51 Общество
Блошиный рынок в Праге работал нелегально. Владельцу грозит штраф
3573 0


Мобильная версия