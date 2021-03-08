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Срок подачи налоговых деклараций в Чехии планируют продлить на месяц

Срок подачи налоговых деклараций в Чехии планируют продлить на месяц

420on.cz 178 0
Срок подачи налоговых деклараций, скорее всего, будет продлен на один месяц, сообщило Чешское телевидение. В бумажном виде отчет можно будет подать до 3 мая, а в электронном — до 1 июня. Правительство обсудит это предложение сегодня, 8 марта.
Срок подачи налоговых деклараций в Чехии планируют продлить на месяц

Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в прошлом году государство также продлило срок подачи налоговой декларации. Без штрафных санкций подать отчет в налоговый орган можно было до 18 августа. Всего за 2019 года в Финансовое управление Чехии поступило 2,7 миллиона налоговых деклараций, в том числе 2,3 миллиона — от физических лиц и 470 тысяч — от компаний.

Пока в этом году, по данным на 8 марта, индивидуальные предприниматели-физлица и компании подали 348 602 налоговых декларации за 2020 год (48 525 — от компаний и 300 077 — от физических лиц). 

В Чехии есть несколько способов подать налоговую декларацию. Отчет можно подать в бумажной форме лично в офисах налоговой инспекции или через электронный ящик данных. С 2021 года подать налоговую декларацию можно и через онлайн-налоговую службу Moje daně.

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Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
Чехия налоги бизнес индивидуальный предприниматель Министерство финансов
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