Правительство Чехии приняло решение об обязательном тестировании сотрудников в компаниях

​ К 12 марта все сотрудники компаний численностью более 250 человек должны будут пройти тесты на коронавирус, к 15 марта — это условие должны выполнить компании численностью более 50 человек. Об этом сообщил вице-премьер Карел Гавличек.

Комплексное тестирование в компаниях будет обязательным. Все сотрудники компаний с более чем 250 сотрудниками должны пройти первые тесты к 12 марта, а сотрудники компаний 50–249 к 15 марта», — сообщил Гавличек в Twitter.

На на пресс-конференции министр уточнил, что антигенных тестов будет достаточно. В ближайшие две недели 2,1 миллиона сотрудников должны пройти тестирование в 10 000 компаний. Если сотрудник получил положительный результат, компания должна сообщить об этом врачу. Затем сотрудник отправится на ПЦР-тест.

«В ближайшие дни мы обсудим дальнейшие действия, если обнаружим, что некоторые компании не хотят организовывать тестирование. В таком случае могут возникнуть дополнительные ограничения», — добавил министр внутренних дел Ян Гамачек.

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Источник: novinky.cz