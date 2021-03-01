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Правительство Чешской Республики одобрило увеличение выплаты по больничному до 100%

Правительство Чешской Республики одобрило увеличение выплаты по больничному до 100%

420on.cz 649 0
Правительство Чехии сегодня одобрило увеличение пособий по болезни до 100% в марте и апреле для тех, кто находится в карантине, сообщила министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова. Сейчас размер пособия составляет 60% от размера заработной платы.
Фото: HN – Radek Vebr
Правительство Чешской Республики одобрило увеличение выплаты по больничному до 100%

«Мы только что утвердили 100% выплату в случае болезни для всех, кто должен оставаться в карантине или изоляции дома из-за инфекционного заболевания», — написала Малачова в Twitter.

Как уже сообщал портал 420on, Палата депутатов Чешской Республики на прошлой неделе не утвердила выплату в размере 370 крон в день людям, находящимся на карантине. Правящей коалиции ANO не хватило одного голоса, чтобы принять соответствующий проект. За принятие поправок проголосовало 100 депутатов, однако для утверждения закона нужен был 101 голос.

«В пятницу проект не удалось принять, вместе с тем изменилась эпидемиологическая ситуация, и нам пора перейти на 100% оплату больничного», — сказала Малачова. По ее мнению, все люди с инфекционными заболеваниями и работники, находящиеся на карантине, должны получать более высокое пособие по болезни.

«Стопроцентный больничный стоит дорого, но общие расходы за два месяца, которые государство оплатит работодателям, дешевле, чем один день локдауна», — подчеркнула министр.

Депутаты чешского парламента будут голосовать по этому проекту завтра, 2 марта, а Сенат рассмотрит его в среду. 

Ранее правительство также увеличило продолжительность карантина в Чехии с 10 до 14 дней.

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Источник: novinky.cz

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