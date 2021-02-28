Обязательное тестирование на коронавирус в крупных компаниях Чехии начнется 5 марта

Компании, в которых работает более 250 сотрудников, должны будут организовать тестирование своих сотрудников на коронавирус с 5 марта. Соответствующее предложение правительство обсудит в понедельник. За нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере 500 тысяч крон.

Фото: ČTK

Об этом премьер-министр Андрей Бабиш сообщил в интервью CNN Prima News.

«Есть предложение, которое еще может измениться, что тестирование станет обязательным для компаний с более чем 250 сотрудниками с 5 марта», —сказал Бабиш. Если бы тестов было достаточно, то это требование вступило бы в силу уже с 1 марта. По словам Бабиша, компании, которые не будут выполнять указанные требования (обязательное ношение сотрудниками средств защиты дыхательных путей и тестирование), должны прекратить свою работу.

Заместитель премьер-министра Ян Гамачек (ČSSD) заявил 27 февраля, что руководство партии ČSSD предложит правительству закрыть промышленные предприятия, которые не являются ключевыми для управления государством. Эти предприятия должны прекратить свою работу как минимум до введения обязательного тестирования среди сотрудников с полной компенсацией заработка и расходов.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек (ANO) опроверг закрытие компаний. «Хуже всего сочетание выборов и covid. Я бы так оценил это заявление. Бессмысленно закрывать предприятия, если мы хотим, чтобы они превратились в центры тестирования», — сказал Гавличек.

По мнению Гавличка, сложно определить, какой бизнес ключевой, а какой — подлежит закрытию. «Я рассматриваю это заявление как политический маркетинг», — добавил Гавличек.

8 и 9 октября 2021 года состоятся выборы в Палату депутатов Парламента Чешской Республики. Социологические опросы, проведенные в мае 2020 года, показывали, что избиратели отдают предпочтение движению ANO во главе с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Однако за весь 2020 год в период пандемии коронавируса ANO потеряло часть своей поддержки. Свою позицию, наоборот, укрепили Česká pirátská strana и партия STAN. Своих избирателей старается удержать и партия социал-демократов (ČSSD), лидером которой является заместитель премьер-министра Ян Гамачек.

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Источник: novinky.cz