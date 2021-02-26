С 28 февраля в Чехии действует новое чрезвычайное положение

В пятницу, 26 февраля, Палата депутатов Чехии не выполнила требование правительства продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней, но на внеочередном заседании правительство утвердило новое чрезвычайное положение с 28 февраля. Нынешнее ЧП действует до 27 февраля.

Обсуждение велось в течение всего дня. «Продление чрезвычайного положения, в отношении которого уже поданы заявления в Конституционный суд, не является законным с юридической точки зрения. Мы пытались объяснить это правительству. Кроме того, ситуация в Чехии изменилась, должно быть объявлено чрезвычайное положение, которое соответствует текущей ситуации», — сказал глава движения STAN Вит Ракушан.

Другие оппозиционные партии придерживались аналогичной точки зрения. На объявлении нового ЧП настаивала Палата депутатов.

«Палата депутатов заявляет, что после отмены чрезвычайного положения 27 февраля 2021 года, в связи с распространением новых мутаций коронавируса и снижением пропускной способности системы здравоохранения, правительство обязано объявить новое чрезвычайное положение, которое будет предусматривать дополнительные меры, выходящие за рамки закона о пандемии».

Министр внутренних дел Ян Гамачек также представил депутатам план ограничений на передвижение людей во время пандемии. «Люди, которые хотят проводить часть своего свободного времени вне дома, например, бегать, кататься на велосипеде, гулять, должны перемещаться по территории муниципалитета, в котором они живут», — говорится в сообщении министра.

«Перед тем, как покинуть свое место жительства, гражданин будет писать упрощенную форму аффидевита (Čestné prohlášení) на листе бумаги с информацией о том, когда он выходит из квартиры и куда он идет, какое исключение использует. В случае проверки он предъявит его полиции», — сказал Гамачек. Такая система работает во Франции.

Среди исключений, которые позволяют выехать за пределы муниципалитета, работа, поход к врачу, необходимость ухаживать за близким человеком.

Министр здравоохранения Ян Блатны рассказал о других запланированных мерах. «Обязательное ношение респираторов FFP2 или медицинской маски в общественных местах и ​​на работе. В магазинах, общественном транспорте, медицинских и социальных учреждениях допускаются только респираторы FFP2», — сказал министр здравоохранения.

Также планируется самотестирование на коронавирус для сотрудников компаний, закрытие всех школ и детских садов.

Открытыми останутся только специальные школы и детские сады для детей медицинских работников и сотрудников учреждений, деятельность которых связана с антикризисным управлением страной. Например, для сотрудников Интегрированной системы спасения.

Правительство снова ограничит торговлю — продаваться будут только товары первой необходимости. «Это сократит количеств открытых магазинов», — сказал депутатам министр здравоохранения.

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Источник: idnes