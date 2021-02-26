Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.18
USD
21.68
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
10n 3 °C
Более 70% интернет-магазинов Чехии в 2020 году нарушили закон

Более 70% интернет-магазинов Чехии в 2020 году нарушили закон

420on.cz 1326 0
Чешская торговая инспекция в 2020 году наложила 637 штрафов на интернет-магазины на общую сумму более 5,3 миллиона крон. Чаще всего нарушения были связаны с нечестными методами ведения бизнеса, сообщил в пятницу официальный представитель Чешской торговой инспекции (ČOI) Иржи Фрёлих.
Более 70% интернет-магазинов Чехии в 2020 году нарушили закон

В прошлом году инспекция провела 1144 проверки, в 809 случаях были выявлены нарушения закона. «Результаты проверок за 2020 год еще раз подтвердили, что сфера интернет-продаж относится к тем формам торговли, в которых в значительной степени нарушается потребительское законодательство», — сказал директор ČOI Моймир Безецны. 

Для сравнения: в 2019 году 83% интернет-магазинов нарушили закон, штрафы составили 7,2 миллиона крон. Всего было проведено 800 проверок.

Увеличение количества проверок в 2020 году было связано с пандемией коронавируса, когда интерес к онлайн-покупкам резко вырос. Большая часть обычных магазинов была закрыта, и некоторые ритейлеры переместили свой бизнес в Интернет.

«Увеличилось и количество жалоб потребителей, которые в основном касались несоблюдения гарантийных обязательств, расторжения договора и качества продукции», — сообщили в ČOI.

В прошлом году продавцы чаще всего не предоставляли на сайте интернет-магазина информацию об условиях расторжения договора, возврате товара или гарантии. Во многих случаях также отсутствовала информация о внесудебном разрешении потребительских споров или о характеристиках продаваемых товаров. Самый высокий штраф, наложенный инспекторами в прошлом году, составил 200 000 крон.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram. На нашем YouTube вышел первый выпуск нового проекта «Добрые zprávy», ждем ваших отзывов.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
интернет магазины Чехия штраф Торговая инспекция
Читайте
по теме 
Онлайн-налоговая заработает в Чешской Республике в феврале
18.02.2021 15:23 Экономика
Онлайн-налоговая заработает в Чешской Республике в феврале
1741 0
С 1 декабря электронную виньетку можно будет купить в интернет-магазине
01.12.2020 08:52 Экономика
С 1 декабря электронную виньетку можно будет купить в интернет-магазине
3196 1
Сегодня в Чехии проходит акция Black Friday
27.11.2020 11:03 Общество
Сегодня в Чехии проходит акция Black Friday
7139 0
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
16.11.2020 11:03 Экономика
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
6804 0
Последние новости:
26
февраля
С 28 февраля в Чехии действует новое чрезвычайное положение
26.02.2021 19:25 Экономика
С 28 февраля в Чехии действует новое чрезвычайное положение
3164 0
Депутаты чешского парламента утвердили закон о пандемии
26.02.2021 16:36 Экономика
Депутаты чешского парламента утвердили закон о пандемии
1924 0
Как спасают бизнес во время COVID: опыт предпринимателей в Чехии
26.02.2021 16:05 Общество
Как спасают бизнес во время COVID: опыт предпринимателей в Чехии
836 0
Вакцинация в Чехии: следующий этап начнется 1 марта
26.02.2021 11:26 Общество
Вакцинация в Чехии: следующий этап начнется 1 марта
2363 0
Сенат Чешской Республики утвердил удвоение компенсаций для предпринимателей
26.02.2021 08:37 Экономика
Сенат Чешской Республики утвердил удвоение компенсаций для предпринимателей
2570 0
С понедельника в Чехии нельзя будет носить две медицинские маски
26.02.2021 07:52 Общество
С понедельника в Чехии нельзя будет носить две медицинские маски
10794 0
25
февраля
Штрафы за отсутствие виньеток в Чехии превысили 4,5 миллионов крон
25.02.2021 15:43 Экономика
Штрафы за отсутствие виньеток в Чехии превысили 4,5 миллионов крон
5581 0
В Чехии подтвержден первый случай южноафриканской мутации коронавируса
25.02.2021 15:20 Общество
В Чехии подтвержден первый случай южноафриканской мутации коронавируса
2972 0
Прохладная погода ожидает жителей Чехии в ближайшие выходные
25.02.2021 11:10 Общество
Прохладная погода ожидает жителей Чехии в ближайшие выходные
4444 0
Правительство Чешской Республики продолжит обсуждение возможного локдауна
25.02.2021 09:33 Общество
Правительство Чешской Республики продолжит обсуждение возможного локдауна
7074 0


Мобильная версия