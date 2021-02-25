Штрафы за отсутствие виньеток в Чехии превысили 4,5 миллионов крон

С 1 февраля при проверке новых электронных виньеток на автомагистралях Чехии сотрудники полиции задержали 4800 нарушителей. Всего полицейские взыскали штрафов на общую сумму 4,5 миллионов крон.

Фото: Michal Krumphanzl

Специальную акцию, связанную с проверками электронных купонов для проезда по платным дорогам, сотрудники полиции проводят с 22 февраля совместно с таможенниками. Акция продлится до вечера 26 февраля.

«На этой неделе зафиксировано 522 правонарушения, которые были урегулированы на месте. Общая сумма штрафов составила 414 тысяч крон. Материалы по пяти правонарушениям были переданы в административное производство», — сказал Михал Ходбот из Управления дорожной полиции.

В среднем штраф за отсутствие виньетки составляет 1000 крон, хотя максимальная сумма штрафа может достигать 5000 крон.

Контролировать наличие виньеток полиции помогает оборудование Argos, которое сканирует номерные знаки проезжающих транспортных средств. Эффективности контроля не может помешать даже туман, который в последние дни окутал Чехию.

С этого года в Чешской Республике действуют только электронные виньетки для проезда по платным автомагистралям. При этом водителям необходимо снять с лобового стекла старые, просроченные бумажные виньетки, иначе им грозит штраф на сумму до 2 500 крон.

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Источник: idnes.cz