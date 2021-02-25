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Сенат Чехии внес изменения в проект закона о пандемии

Сенат Чехии внес изменения в проект закона о пандемии

420on.cz 227 0
Сенат вернул проект закона о пандемии в нижнюю палату парламента. По мнению сенаторов, ограничения по борьбе с коронавирусом должны быть напрямую связаны с чрезвычайной эпидемической ситуацией, отменить или продлить которую будет иметь право чешский парламент. Проект закона с утвержденными изменениями планируется рассмотреть 26 февраля.
Фото: Michaela Danelová
Сенат Чехии внес изменения в проект закона о пандемии

Министр здравоохранения Ян Блатны поддержал изменения, предложенные Сенатом. Полномочия в плане принятия противоэпидемических мер получат Министерство здравоохранения и санитарно-гигиенические станции. Они смогут прямо ограничивать, например, торговлю, услуги, работу бассейнов, фитнес-центров, а также общественные и частные мероприятия как на национальном, так и на региональном уровне. В этом случае в стране уже не потребуется вводить чрезвычайное положение. 

Сенат также предлагает, чтобы указанные меры подлежали утверждению правительством. Блатны сказал, что он рассматривает возможное непринятие закона как риск. В этом случае правительство будет настаивать на продлении чрезвычайного положения в стране, которое должно закончиться в субботу, 27 февраля. «Это будет зависеть от решения парламента», — напомнил министр.

Однако не все сенаторы поддержали такой вариант закона. «Палата представителей одобрила ежегодный неограниченный диктат правительства и Министерства здравоохранения», — раскритиковал проект Михаил Канов (SLK). Глава Сената Милош Выстрчил (ODS) согласился с тем, что проект создавался в спешке. Однако он подчеркнул, что это совместная работа коалиции и оппозиции. Кроме того, по его мнению, правительство имеет неограниченные полномочия, когда в стране действует чрезвычайное положение.

Сенатор Милуше Горска предостерегла от двусмысленных пассажей в законе, в соответствии с которыми правительство могло бы потребовать обязательного тестирования на covid-19 и вакцинации против этого заболевания. 

Сенат внес незначительные корректировки в закон, поэтому есть большая вероятность того, что документ будет утвержден депутатами чешского парламента в пятницу, после чего закон должен подписать президент Милош Земан.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
законы Сенат ЧР Парламент ЧР коронавирус правительство Министерство здравоохранения
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