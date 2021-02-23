Чешский промышленный сектор заработал во время пандемии

Запланированную прибыль по итогам прошлого года получат примерно 45% чешских промышленных компаний. Еще 37% фирм заявили, что прибыль будет ниже, чем они ожидали. Убыток или нулевой доход получат около 12% предприятий.

Фото: David Taneček

Эти данные следуют из январского опроса, проведенного Союзом промышленности и транспорта среди 162 промышленных компаний.

Коронавирусный кризис сильнее всего ударил по автомобильной промышленности. 63% компаний, работающих в этой отрасли, сообщают о прибыли ниже запланированной.

«Снижение прибыли в основном коснулось крупных компаний, а вот малые и средние фирмы сообщают об убытке. В 2021 году треть компаний ожидают роста прибыли в годовом исчислении, более 25% — снижения прибыли или стагнации. Еще 10% компаний прогнозируют убытки по итогам текущего года», — сказал президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак.

Помимо производителей автомобилей, больше всего пострадали компании, которые работают в сфере стекольной промышленности и в машиностроении. Проблемы с заказами испытывают и компании химической отрасли.

Несмотря на кризис, компании не прекращают инвестировать — 37% из них планируют в 2021 году вложить в производство больше денег, чем в 2020 году. Почти 25% компаний в 2021 году планируют более высокие инвестиции, чем в докризисном 2019 году, в основном это касается компаний химической промышленности и машиностроения.

Компании также сталкиваются со случаями, когда их деловые партнеры не могут выполнить свои обязательства или уже объявили о несостоятельности. Опрос показал, что с такими фактами сталкивались 43% компаний.

Несмотря на кризис, большинство компаний не планируют увольнять своих сотрудников в этом году. Об этом заявили более 60% предприятий. Увольнения планируют только 8% фирм.

Почти треть компаний собирается нанять новых сотрудников. В основном это относится к крупным и средним компаниям, особенно в автомобильной промышленности.

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Источник: ceskenoviny.cz