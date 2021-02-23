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В прошлом году в Чехии зафиксировали рекордный рост спроса на ипотеки, число потребительских кредитов уменьшилось

В прошлом году в Чехии зафиксировали рекордный рост спроса на ипотеки, число потребительских кредитов уменьшилось

420on.cz 8 0
В 2020 году чехи стали покупать меньше товаров, а также реже брали деньги в долг у банков и небанковских финансовых организаций. Объем задолженности по потребительским кредитам впервые за пять лет снизился в конце 2020 года на 6,6 миллиарда — до 491 миллиарда крон. Об этом сообщила компания CRIF, управляющая банковским и небанковским регистрами.
Фото: Jiří Benák, iDNES.cz
В прошлом году в Чехии зафиксировали рекордный рост спроса на ипотеки, число потребительских кредитов уменьшилось

Количество людей, которые обратились за потребительским кредитом, за последний год уменьшилось на 150 000 человек. Однако общая непогашенная сумма таких кредитов стала больше на 174 миллиона и составила 22,5 миллиардов крон. Общая задолженность населения в Чехии по данным на конец прошлого года увеличилась на 153 миллиарда крон — до 2,6 триллиона крон. Основной причиной стал рекордный рост ипотечных кредитов.

Наибольший рост непогашенной задолженности по потребительским кредитам фиксируется среди людей в возрасте от 25 до 29 лет (+13%) и среди людей в возрасте от 30 до 34 лет (+11%). И наоборот, у людей старше 55 лет объем непогашенной задолженности уменьшился на 5%, а у людей в возрасте от 35 до 44 лет — на 3%.

«Люди в возрасте до 35 лет брали меньше кредитов, но общая сумма их задолженности выросла. Единственным положительным моментом является то, что среди молодежи количество людей, не сумевших выплатить кредиты, немного уменьшилось», — сказал Иржи Райл, исполнительный директор Небанковского регистра. В прошлом году количество людей, не погасивших потребительские кредиты, снизилось на 18 000 — до 190 000 человек.

Объем долга по ипотеке и полученным ссудам на строительство в 2020 году увеличился на 9%, или на 160 миллиардов крон в годовом исчислении. Количество людей, оформивших кредиты на жилье, увеличилось больше всего в Праге, Среднечешском крае и Пльзенском крае. Во всех трех регионах средняя сумма кредита на одного клиента также значительно выросла, добавила Ленка Новотна, исполнительный директор Банковского регистра.

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Источник: idnes.cz

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Темы
банки кредитование Чехия статистика
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