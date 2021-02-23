В прошлом году в Чехии зафиксировали рекордный рост спроса на ипотеки

В 2020 году чехи стали покупать меньше товаров, а также реже брали деньги в долг у банков и небанковских финансовых организаций. Объем задолженности по потребительским кредитам впервые за пять лет снизился в конце 2020 года на 6,6 миллиарда — до 491 миллиарда крон. Об этом сообщила компания CRIF, управляющая банковским и небанковским регистрами.

Фото: Jiří Benák, iDNES.cz

Количество людей, которые обратились за потребительским кредитом, за последний год уменьшилось на 150 000 человек. Однако общая непогашенная сумма таких кредитов стала больше на 174 миллиона и составила 22,5 миллиардов крон. Общая задолженность населения в Чехии по данным на конец прошлого года увеличилась на 153 миллиарда крон — до 2,6 триллиона крон. Основной причиной стал рекордный рост ипотечных кредитов.

Наибольший рост непогашенной задолженности по потребительским кредитам фиксируется среди людей в возрасте от 25 до 29 лет (+13%) и среди людей в возрасте от 30 до 34 лет (+11%). И наоборот, у людей старше 55 лет объем непогашенной задолженности уменьшился на 5%, а у людей в возрасте от 35 до 44 лет — на 3%.

«Люди в возрасте до 35 лет брали меньше кредитов, но общая сумма их задолженности выросла. Единственным положительным моментом является то, что среди молодежи количество людей, не сумевших выплатить кредиты, немного уменьшилось», — сказал Иржи Райл, исполнительный директор Небанковского регистра. В прошлом году количество людей, не погасивших потребительские кредиты, снизилось на 18 000 — до 190 000 человек.

Объем долга по ипотеке и полученным ссудам на строительство в 2020 году увеличился на 9%, или на 160 миллиардов крон в годовом исчислении. Количество людей, оформивших кредиты на жилье, увеличилось больше всего в Праге, Среднечешском крае и Пльзенском крае. Во всех трех регионах средняя сумма кредита на одного клиента также значительно выросла, добавила Ленка Новотна, исполнительный директор Банковского регистра.

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Источник: idnes.cz