С 25 февраля жители Чехии обязаны носить респираторы или две маски одновременно в общественных местах

Правительство Чехии приняло решение об обязательном ношении респираторов или двух хирургических масок одновременно в общественных местах. Постановление начнет действовать с полуночи среды на четверг, 25 февраля.

Люди должны носить респираторы, наномаски или две хирургические маски во всех местах с большим скоплением людей: в магазинах, общественном транспорте, больницах, на остановках, в машинах скорой помощи или в любых учреждениях, предоставляющих услуги.

Причина обязательного ношения респираторов — обострение эпидемии covid-19 и распространение мутации британского коронавируса. Детям респиратор носить не придется, достаточно хирургической маски. Тканевая маска не подходит.

В настоящее время на территории Чехии действуют правила, которые обязывают жителей страны носить средства защиты, закрывающие нос и рот, во всех помещениях за пределами дома, в общественном транспорте или на улице, если невозможно соблюдать дистанцию более двух метров. С четверга тканевые маски или шарфы больше не будут считаться подходящими средствами защиты. Даже на улице, если нет возможности поддерживать дистанцию ​​более двух метров, каждый должен будет иметь хирургическую маску или респиратор. По словам министра здравоохранения Яна Блатны, тканевые маски можно носить до конца февраля, но в магазинах и в общественном транспорте необходимо иметь респираторы уже с четверга.

Министр труда и социальных дел Яна Малачова заявила, что для нуждающихся людей уже подготовили 7,5 миллионов масок, они будут распространяться через продовольственные банки. Каждому нуждающемуся достанется упаковка из 50 масок.

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Источник: idnes