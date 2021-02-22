Конституционный суд Чехии частично снял ограничения для розничной торговли и сферы услуг

Конституционный суд отменил часть постановления правительства, запрещающую розничную продажу товаров в магазинах и оказание услуг в некоторых заведениях. Суд пришел к выводу, что правительство недостаточно обосновало причины для принятия ограничительных мер.

Фото: ČTK

Жалобу на действия правительства в Конституционный суд подала в ноябре прошлого года группа сенаторов, представляющая подавляющее большинство верхней палаты чешского парламента.

Конституционный суд удовлетворил только часть жалобы, поскольку у основной части уже истек срок действия. Однако, несмотря на внесенные изменения, суд отменил пункт постановления, согласно которому «правительство с 00:00 часов 30 января 2021 года до 23:59 14 февраля 2021 года запрещает розничную продажу, а также предоставление услуг в учреждениях…».

Несмотря на предположение, что решение будет касаться ноябрьского постановления, которое уже было изменено, судьи наконец решили отменить действующие положения, принятые правительством 28 января этого года. По остальным пунктам суд прекратил рассмотрение дела.

По мнению сенаторов, меры по ограничению розничной торговли были неопределенными, а подход к предпринимателям по критериям продаваемых товаров был неравномерным и дискриминационным. Они указали на то, что оставались открытыми хозяйственные магазины или цветочные магазины, в то же время магазинам обуви или зимней одежды было запрещено работать.

«Небольшие заведения могут легко регулировать количество людей в магазине и обеспечивать соблюдение дистанции. Это приведет к большему разбросу покупателей, и они не будут концентрироваться перед гипермаркетами», — отметил один из инициаторов жалобы, сенатор Лукаш Вагенкнехт.

Ассоциация торговли и туризма Чешской Республики (SOCR ČR) приветствует решение суда, согласно которому запрет на розничную торговлю с 28 января по 14 февраля является неконституционным. По словам президента Ассоциации Томаша Проузы, нынешние правительственные меры идентичны тем, которые были приняты в указанный период, поэтому они также не соответствуют Конституции и правительство должно их отменить.

«Я ожидаю, что правительство отменит текущие меры, и магазины смогут открыться в течение нескольких дней», — сказал Проуза.

«Я призываю государственных чиновников публично извиниться перед владельцами и управляющими магазинов и в течение недели утвердить порядок, в соответствии с которым им будет компенсирован причиненный ущерб в размере 100% средней выручки за весь период, в течение которого магазины не работали», — добавил он.

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Источник: ceskatelevize.cz