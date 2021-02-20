Самые распространенные ошибки при заполнении налоговой декларации в Чехии

Ежегодно налогоплательщики повторяют одни и те же ошибки при заполнении налоговых деклараций. В этой статье расскажем о самых распространенных из них.

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Личные данные

Из-за невнимательности люди часто указывают в налоговой декларации неверные личные данные. В самом начале при заполнении документа проверьте написание имени и фамилии, а также адреса проживания или регистрации ИП. Также не забудьте ввести правильный номер телефона и адрес электронной почты, чтобы налоговая служба могла оперативно связаться с вами. В случае расхождений это позволит избежать длительного общения с налоговыми органами в форме официальных писем.

Несоблюдение срока подачи налоговой декларации

Налогоплательщики должны учитывать и соблюдать срок подачи налоговых деклараций. Если они подают отчет в бумажном виде, то сделать это нужно до 1 апреля. В этом году власти продлили срок подачи электронной налоговой декларации на один месяц. Поэтому отчет необходимо отправить не позднее 3 мая. Когда налоговую декларацию составляет налоговый консультант, срок ее подачи переносится на 1 июля.

Указание различных видов дохода

Если вы подаете налоговую декларацию, вы должны указать весь свой доход. Например, сотрудник, который дополнительно зарабатывает предпринимательской деятельностью, должен в отчете указывать не только доход от бизнеса, но и свою зарплату (при составлении налоговой декларации необходима справка о налогооблагаемом доходе от работодателя). То же самое правило применяется, если у человека есть доход от сдачи в аренду или от продажи недвижимости.

Налоговые льготы

Индивидуальные предприниматели могут применять несколько видов налоговых льгот, однако часто делают ошибки при заполнении налоговых деклараций. Например, налогоплательщики хотят воспользоваться всей скидкой, но имеют право только на ее часть (чаще всего, речь идет о скидках для студентов или на неработающего супруга). Эти скидки могут использоваться только в те месяцы, когда на них возникло право, а не автоматически в течение целого календарного года. За все 12 месяцев, вне зависимости от продолжительности предпринимательской деятельности, можно получить только скидку на налогоплательщика (sleva na poplatníka).

Часто бывает, что предприниматели хотят возместить максимальную сумму в рамках налоговой льготы за нахождение ребенка в детском саду. Однако по закону они имеют право на скидку только в размере фактически уплаченной за детский сад суммы.

Ошибкой является и то, когда оба родителя претендуют на налоговый бонус на ребенка. Получить его по закону может только один из родителей. То же самое касается налоговых вычетов по проценту за ипотечный кредит. Получить налоговую льготу в этом случае может только тот, на кого оформлена ипотека.

Приложения к налоговой декларации

Перед подачей налоговой декларации внимательно проверьте наличие всех документов, которые вы заполнили или должны были заполнить, включая приложения к отчету. К каждому налоговому вычету вы должны приложить соответствующие документы, подтверждающие ваше право на скидку. Это, например, справка о налогооблагаемом доходе от работодателя, договор дарения, подтверждение оплаты обучения из детского сада и др.

Возврат налога

В некоторых случаях при заполнении декларации у налогоплательщика возникает право на возврат определенной суммы налога. В этом случае ему нужно оформить заявление на возврат переплаты. В декларации необходимо указать способ возврата налога, чаще всего, это перечисление денег на счет, который указан в декларации.

Подпись

Финансовое управление называет отсутствие подписи предпринимателя в налоговой декларации самой распространенной ошибкой. Необходимо лично подписать все документы, которые вы отправляете в налоговой формы. Если вы этого не сделаете, эти документы будут признаны недействительными.

При подаче налоговой декларации в электронном виде необходимо отправить документы через электронный ящик данных или поставить электронную подпись.

Источник: seznamzpravy.cz