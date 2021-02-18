Онлайн-налоговая заработает в Чешской Республике в феврале

Хорошая новость для всех налогоплательщиков в Чешской Республике: в феврале Финансовое управление в тестовом режиме запустило онлайн-налоговую службу Moje daně. Полноценно система начнет работать 28 февраля, сообщила министр финансов Алена Шиллерова.

Фото: ČTK

«С марта люди смогут быстро и легко решать все вопросы, связанные с налоговыми обязательствами, не выходя из дома или офиса. До 1 апреля онлайн можно будет заплатить не только подоходный налог, но и налог на недвижимость и дорожный налог, уплата которых перенесена на эту же дату», — сказала Шиллерова.

Для тех, кто планирует отправлять налоговую декларацию в электронном виде, сроки подачи продлеваются еще на месяц — до 3 мая. По закону налоговая декларация за 2020 год подается в установленный срок до 1 апреля. Если налоговую декларацию готовит налоговый консультант или аудитор, срок подачи отчета продлевается до 1 июля 2021 года.

До 1 апреля подать налоговую декларацию должны те, кто хочет сделать это лично или по почте. Большинство юридических лиц и некоторые ИП имеют так называемый электронный ящик данных (datová schránka), с помощью которого они ежегодно сдают налоговые декларации, подписанные электронной подписью. В этом году согласно поправкам, внесенным в Налоговый кодекс, в электронной форме декларацию можно сдать до 3 мая.

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Источник: novinky.cz