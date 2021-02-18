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Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон

Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон

420on.cz 1444 0
Горнолыжный курорт в Есениках первым объявил о досрочном завершении сезона из-за правительственных ограничений. Другие лыжные ареалы планируют сделать то же самое, если им не позволят открыться к концу весенних каникул.
Фото: miaalthoff
Первый горнолыжный курорт Чехии досрочно закрывает зимний сезон

«К сожалению, ничего не изменилось. Я думаю, если ограничения не снимут во время школьных каникул, то после их окончания откроются только несколько крупных горнолыжных курортов, остальные — нет», — говорит глава Ассоциации горных курортов Либор Кнот.

В Есениках и других частях Оломоуцкого края большинство горнолыжных центров надеялись на снятие ограничений. Однако на днях один из восьми владельцев курортов подтвердил преждевременное завершение сезона. 

«Мы закончили подготовку к открытию, — сказал владелец горнолыжного комплекса Kaste в Петржикове Франтишек Каштыл. — Уже середина февраля. Случилось бы чудо, если бы правительство разрешило нам работу. В этих условиях нет смысла нести расходы и риски».

Милош Гладки, владелец центра Miroslav в Липовых Лазнях, пока не закрывает зимний сезон, по его мнению, крайний срок — это середина марта. Он считает, что нет смысла открывать сезон после школьных каникул. Этот сезон в Чехии выдался очень снежным, многие предприниматели сожалеют, что курорты закрыты, ведь условия для лыжников были идеальными. 

Некоторые горнолыжные центры остаются «в полной боевой готовности».

«Мы готовы открыться в любой день. Если не получится раньше, то мы сделаем это даже в середине марта, уже после школьных каникул», — говорит владелец комплекса Kraličák Душан Юржичек.

У него есть еще одна веская причина ждать снятия ограничений — он вложил крупную сумму в новое оборудование, которое ему пока не удалось даже протестировать в реальных условиях.

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Источник: idnes.cz

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Горнолыжные курорты лыжи спорт коронавирус Чехия бизнес
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