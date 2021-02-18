В пражском районе Винограды появится новый пешеходный мост

Мост для пешеходов и велосипедистов соединит улицы Венцигова и У Звонаржки. Проект находится в стадии согласования с соответствующими госорганами. Если разрешительная документация будет получена, строительство может начаться во второй половине 2022 года и продлится примерно год.

Фото: Petr Tej

Длина пешеходного моста составит 45 метров, ширина — 4 метра, а расстояние между перилами — 3 метра. Ориентировочная стоимость проекта, включая ремонт прилегающих лестниц, составляет 30 миллионов крон без НДС.

«Мост, который соединит районы Нове Место, Винограды и Прагу 4, будет доступен всем без исключения, а родители с колясками и инвалиды получат новый, удобный способ безопасно пересечь оживленную Белеградскую улицу», — сказал заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

Окончательная форма пешеходного моста была выбрана из десятка проектов, которые были рассмотрены Национальным институтом памятников. Арки моста спроектированы из высококачественного сверхпрочного бетона (UHPC) с поверхностью, напоминающей глянцевый белый мрамор. Использование такого бетона — это современное инновационное архитектурное и строительное решение, преимуществами которого являются простота ухода, высокая прочность и водонепроницаемость.

«В прошлом году мы завершили строительство пешеходного моста в районе Троя. К концу следующего года мы построим пешеходный мост HolKa, который соединит густонаселенные районы Голешовице и Карлин с островом Штванице. Мы готовим строительство Дворецкого моста, а также начали ремонт Баррандовского моста и ищем подрядчика для реконструкции Либенского моста», — сообщил Адам Шейнгерр.

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Источник: praha.eu