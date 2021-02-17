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В января средняя ставка по ипотечным кредитам в Чешской Республике упала ниже 2%

В января средняя ставка по ипотечным кредитам в Чешской Республике упала ниже 2%

420on.cz 293 0
Ипотека в Чехии продолжает дешеветь девятый месяц подряд. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали стагнацию, в январе 2021 года средняя процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась до 1,94%.
Фото: Freepik
В января средняя ставка по ипотечным кредитам в Чешской Республике упала ниже 2%

Согласно индикатору Fincentrum Hypoindex, в январе средняя ставка упала на два базисных пункта, и, как и в декабре, составила 1,94%. 

Эксперты удивляются снижению средней ставки, поскольку цена ресурсов уровень риска при выдачи кредитов растут. До сих пор ставки оставались низкими, в основном, за счет конкуренции банков.

В январе 2021 года чешские банки выдали в общей сложности 8380 ипотечных кредитов на общую сумму 24,9 миллиарда крон (на 1571 кредит или на 4,5 миллиарда меньше, чем в декабре). Средний объем ипотечного кредита увеличился и сейчас составляет 2 976 346 крон.

В прошлом году чехи взяли ипотечные кредиты на рекордные 254 миллиарда крон. Этому способствовала отмена налога на приобретение недвижимости, смягчение кредитных показателей Чешским национальным банком и низкие процентные ставки.

Ставки по ипотеке в этом году, вероятно, вырастут, прогнозируют аналитики. Они предполагают, что в первой половине года они будут колебаться от двух до трех процентов. Более высокие ставки в сочетании с высокими ценами на недвижимость могут негативно повлиять на доступность жилья.  

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Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки Чехия кредитование банки покупка недвижимости недвижимость
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