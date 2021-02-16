Правительство планирует открыть все магазины 22 февраля

Соответствующие договоренности достигнуты с региональными властями, сообщил Гавличек.
«Мы не хотим сейчас никого запугивать, мы сосредоточимся только на соблюдении защитных мер», — сказал министр. По его словам, требования об обязательном ношении респираторов для посетителей в магазинах не будет, респираторы должны будут носить только сотрудники магазинов.
Открытие других заведений в сфере услуг будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.
«Если окажется, что мы справимся с этой ситуацией и все пойдет хорошо, то позже могут быть открыты и другие заведения», — сказал Гавличек.
Большинство магазинов в Чехии закрыто с 27 декабря, так как в стране действует пятая степень риска по противоэпидемической системе PES. Также действует запрет на выход из дома в ночное время (с 9 вечера до 5 утра) и запрет на употребление алкоголя в общественных местах.
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Источник: novinky.cz