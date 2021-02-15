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Перепись населения и жилищного фонда 2021 в Чехии

Перепись населения и жилищного фонда 2021 в Чехии

420on.cz 111 0
Этой весной в Чехии планируется провести не только перепись населения, но и собрать данные о построенных домах и квартирах. Основываясь на этой информации, можно будет оценить, где в ближайшие годы появятся новые строительные объекты. Данные переписи используют строительные компании и девелоперы при принятии решений о начале строительства.
Перепись населения и жилищного фонда 2021 в Чехии

«Результаты переписи являются основой при подготовке программ жилищного строительства, планов развития инфраструктуры или планирования сети обслуживания. Перепись служит источником информации не только для государственных органов управления, но и для коммерческих организаций при анализе их бизнес-планов», — говорит Марек Ройчек, глава Чешского статистического управления (ČSÚ).

Данные переписи населения помогают при выборе места расположения промышленной зоны. Важно знать, сколько людей проживает в этом районе, их возраст и уровень образования, в каких секторах экономики они трудятся и куда ездят на работу, какие секторы сконцентрированы в районе.

Эта информация помогают арендаторам оценить, насколько им интересна территория, найдут ли они квалифицированный персонал в том месте, где планируется бизнес. 

Как следует из данных последней переписи населения, которая проходила в 2011 году, в Чешской Республике насчитывалось более 2,158 миллиона домов с более чем 4,757 миллионами квартир. С тех пор было построено еще почти 290 тысяч новых квартир.

Цель переписи 2021 года — получить наиболее точные и актуальные данные, которые помогут более эффективно планировать многие аспекты общественной жизни на следующие десять лет. В этот раз с учетом эпидемиологической ситуации впервые в истории Чехии перепись населения будет проводиться в основном в режиме онлайн. 

С 27 марта люди смогут заполнить специальную форму на интернет-сайте или с помощью мобильного приложения. Таким образом, они смогут избежать контакта с комиссарами, которые будут проводить перепись населения. По данным ČSÚ, сейчас доступ к сети Интернет имеют свыше 80% жителей страны.

Те, кто по каким-либо причинам не сможет ввести данные онлайн, заполнят классический бумажный бланк на втором этапе переписи населения (с 17 апреля по 11 мая). Бланк можно будет получить от комиссаров в запечатанном конверте, а затем бесплатно отправить по почте или сдать в контактном пункте переписи. Вся информация о переписи 2021 года доступна на сайте www.scitani.cz

Перепись 2021 года обязательна для всех, кто на момент переписи, то есть в ночь с 26 на 27 марта этого года, постоянно проживает в Чешской Республике или имеет право на временное пребывание более 90 дней. Напоминаем, что в этом году всем, кто не пройдет перепись населения, грозит штраф.

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Источник: businessinfo.cz

 

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