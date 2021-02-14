Индекс риска по системе PES снова на самом высоком уровне

Индекс риска PES вырос в воскресенье до 77 пунктов, что соответствует пятой ступени опасности. В субботу, 13 февраля, в Чехии выявили 5118 инфицированных, что на 300 случаев больше, чем в этот же день неделю назад.

В течение месяца индекс PES находился на четвертом уровне опасности. Теперь показатель вырос из-за увеличения количества случаев заражения за последние 14 дней (964 человека на 100 тысяч жителей республики). В больницах сейчас находятся 5456 человек, более тысячи из них — в тяжелом состоянии.

Прививки от коронавируса сделали в общей сложности 447 тысяч человек, а 161,8 тысяч из них уже получили обе дозы вакцины.

В воскресенье, 14 февраля, правительство Чешской Республики продолжит переговоры с губернаторами о сохранении мер против распространения covid-19 и возможном объявлении нового чрезвычайного положения. Если не будет достигнуто соглашение, чрезвычайное положение завершится в полночь понедельника. Правительству придется найти другой способ продолжить некоторые противоэпидемические меры. Премьер-министр Андрей Бабиш надеется, что все губернаторы обратятся к кабинету министров в воскресенье с просьбой продлить чрезвычайное положение.

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Источник: ceskatelevize.cz