Срок действия водительских удостоверений продлили на 10 месяцев

Срок действия водительских удостоверений вновь будет продлен автоматически еще на десять месяцев. В министерстве транспорта Чехии сообщили, что меры будут применяться на всей территории Евросоюза. До этого отсрочка на обмен прав в Чехии действовала в течение шести месяцев — до конца марта.

Фото: Fotobanka Profimedia

Правило касается водительских прав, срок действия которых закончился или закончится в период с сентября 2020 года по конец июня 2021 года. Автомобилистам, у которых истекает срок действия документов в этот период, не нужно будет сразу подавать заявление на получение новых водительских прав. Власти будут считать такие документы действительными в течение десяти месяцев с момента окончания срока их действия.

Принятая мера призвана исключить создание очередей в государственных организациях, тем более, что большинство из них сейчас работает только в определенные дни и часы. При желании обменять просроченные водительские права автовладельцы могут и сейчас.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

Источник: irozhlas.cz