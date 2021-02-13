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Срок действия водительских удостоверений продлили на 10 месяцев

Срок действия водительских удостоверений продлили на 10 месяцев

420on.cz 492 1
Срок действия водительских удостоверений вновь будет продлен автоматически еще на десять месяцев. В министерстве транспорта Чехии сообщили, что меры будут применяться на всей территории Евросоюза. До этого отсрочка на обмен прав в Чехии действовала в течение шести месяцев — до конца марта.
Фото: Fotobanka Profimedia
Срок действия водительских удостоверений продлили на 10 месяцев

Правило касается водительских прав, срок действия которых закончился или закончится в период с сентября 2020 года по конец июня 2021 года. Автомобилистам, у которых истекает срок действия документов в этот период, не нужно будет сразу подавать заявление на получение новых водительских прав. Власти будут считать такие документы действительными в течение десяти месяцев с момента окончания срока их действия.

Принятая мера призвана исключить создание очередей в государственных организациях, тем более, что большинство из них сейчас работает только в определенные дни и часы. При желании обменять просроченные водительские права автовладельцы могут и сейчас.

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Источник: irozhlas.cz

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Темы
водительские права Чехия Автомобили
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