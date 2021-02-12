Германия вводит постоянный контроль на границах с Чехией

Германия включила Чешскую Республику в список регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом официально объявил в пятницу Институт Роберта Коха, который составляет список стран с высоким эпидемическим риском. С воскресенья возобновится постоянный пограничный контроль на границе с Чешской Республикой, также станут жёстче условия для поездок в Германию.

Фото: Reuters

Мера в основном затронет людей, которые ездят на работу из Чехии в Германию. Пересекать границы смогут только медики или перевозчики товаров.

«Это напоминает мне март 2020 года», — высказался посол Чехии в Германии Томаш Кафка. Тогда из-за пандемии чешское правительство закрыло границы с Германией. «Я надеюсь, что, как и прошлой весной, мы сможем постепенно вернуться к нормальной ситуации», — добавил он.

Вместе с Чешской Республикой в списке опасных регионов находится Словакия и Тироль, федеральная земля на западе Австрии (с некоторыми исключениями).

Вчера на заседании парламента депутаты проголосовали против продления ЧП. Не исключено, что сегодня правительство Чехии рассмотрит вариант объявления нового чрезвычайного положения. В этом случае за введение ограничений по всей стране будет отвечать правительство. Если ЧП не объявят, ответственность за меры против распространения коронавируса возьмут на себя главы регионов.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

Источник: ceskatelevize.cz