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Германия вводит постоянный контроль на границах с Чехией

Германия вводит постоянный контроль на границах с Чехией

420on.cz 1130 1
Германия включила Чешскую Республику в список регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом официально объявил в пятницу Институт Роберта Коха, который составляет список стран с высоким эпидемическим риском. С воскресенья возобновится постоянный пограничный контроль на границе с Чешской Республикой, также станут жёстче условия для поездок в Германию.
Фото: Reuters
Германия вводит постоянный контроль на границах с Чехией

Мера в основном затронет людей, которые ездят на работу из Чехии в Германию. Пересекать границы смогут только медики или перевозчики товаров.

«Это напоминает мне март 2020 года», — высказался посол Чехии в Германии Томаш Кафка. Тогда из-за пандемии чешское правительство закрыло границы с Германией. «Я надеюсь, что, как и прошлой весной, мы сможем постепенно вернуться к нормальной ситуации», — добавил он.

Вместе с Чешской Республикой в списке опасных регионов находится Словакия и Тироль, федеральная земля на западе Австрии (с некоторыми исключениями). 

Вчера на заседании парламента депутаты проголосовали против продления ЧП. Не исключено, что сегодня правительство Чехии рассмотрит вариант объявления нового чрезвычайного положения. В этом случае за введение ограничений по всей стране будет отвечать правительство. Если ЧП не объявят, ответственность за меры против распространения коронавируса возьмут на себя главы регионов. 

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Источник: ceskatelevize.cz

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Германия Чехия коронавирус полиция
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