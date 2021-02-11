В Чехии работает 97 803 иностранных предпринимателя

К 31 декабря 2020 года в Чехии насчитывалось 97 803 иностранных предпринимателя.

Среди них больше всего представителей Украины — 24 155, затем идет Вьетнам (20 505) и Словакия (20 253). Предпринимателей из России в Чехии всего 3 764. В ЧР есть даже один предприниматель с Острова Пасхи.

Бизнес в ЧР ведут 1 978 207 чехов. Всего к концу 2020 года в Чехии было 2 581 680 предпринимателей, это на 36 531 больше, чем в прошлом году.

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