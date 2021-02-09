Водителям в Чешской Республике грозит штраф за старую виньетку на лобовом стекле

С этого года в Чешской Республике действуют только электронные виньетки для проезда по платным автомагистралям. При этом водителям необходимо снять с лобового стекла старые, просроченные бумажные виньетки, иначе им грозит штраф на сумму до 2 500 крон.

Фото: Archiv firem

Обязанность удалять бумажный купон с лобового стекла автомобиля после истечения срока его действия была возложена на автомобилистов законом о дорожной инфраструктуре в течение многих лет.

«Старую виньетку нужно убрать со стекла автомобиля. За это нарушение на месте предусмотрен штраф в размере до 2000 крон, если дело рассматривается в административном порядке — 2500 крон», — подтвердил Мартин Опатрны, пресс-секретарь государственной компании CENDIS, которая обслуживает систему электронных виньеток.

Это правило не касается бумажных виньеток других стран.

«Конечно, исключение по-прежнему распространяется на действующие иностранные виньетки», — добавил Опатрны.

К концу января в Чехии было продано 1,35 миллиона электронных автомобильных виньеток. По данным на 5 февраля, сотрудники полиции и таможни зафиксировали почти 1600 правонарушений. Чаще всего водители выезжали на платные участки автодорог без виньетки. В большинстве случаев автовладельцы были оштрафованы на месте, общая сумма собранных штрафов превысила 1,4 миллиона крон.

Короткий дайджест самых важных новостей за день вы найдете в нашем Telegram-канале. Также присоединяйтесь к сообществу 420on в Instagram.

Источник: novinky.cz