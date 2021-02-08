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Компенсационный бонус для OSVČ вырастет в два раза

Компенсационный бонус для OSVČ вырастет в два раза

420on 1 0
Правительство одобрило увеличение помощи предпринимателям, пострадавшим от коронавирусных ограничений. Компенсационный бонус для OSVČ, небольших s.r.o. или людей, работающих по контракту (DPP,DPČ), увеличится с пятисот до тысячи крон в день.
Компенсационный бонус для OSVČ вырастет в два раза

Получить поддержку можно будет при условии, что предприниматели потеряли не меньше 50% прибыли. Для того, чтобы новое правило вступило в силу, необходимо принять поправку к Закону о компенсационных бонусах.

«В четверг я предложу правительству поправку к закону о компенсации с оговоркой, что она будет применяться с 1 февраля», —  заявила министр финансов Алена Шиллерова.

Экономист Лукаш Кованда отметил, что на данный момент из государственного бюджета было выделено более 26 миллиардов крон на компенсации. 

Министры также объявили, что все остальные программы поддержки будут пересмотрены. «Компенсационный бонус и антивирусная программа сохранятся, и на их основе мы создадим комплексную программу», —  сказала Шиллерова.

Работодатели, которые столкнулись с падением продаж на 50 и более процентов, теперь получат компенсацию в размере 500 крон на сотрудника. Раньше они получали 400 крон. 

«Каждый, чей оборот или доход упал на 50 процентов, имеет шанс участвовать в этой программе и получит 500 крон на каждого работника», — добавил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Торговая палата также призвала законодателей отменить необходимые выплаты по социальному и медицинскому страхованию для индивидуальных предпринимателей, как это было весной.

Также Кабинет министров утвердил специальную программу для выставок и конгрессов. Их организаторы жаловались на отсутствие компенсаций, они также запланировали протестную акцию на четверг. На помощь им государство выделит 600 миллионов крон. Те, кто заинтересован в поддержке, должны будут документально подтвердить снижение оборота с марта по октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года как минимум на 30%. Государство предоставит им помощь в размере до 60% затрат. Лимит помощи на одного заявителя составит 20 миллионов крон.

 

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Источник: idnes

 

 
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Темы
компенсация пандемия коронавирус Чехия индивидуальный предприниматель
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