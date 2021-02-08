Цены на новые квартиры в Праге выросли в 2020 году

В прошлом году в Чехии началось строительство 9 426 квартир в многоквартирных домах, что на 24,5% меньше, чем в 2019 году. Больше всего строек появилось в Праге — 3 246 квартир (снижение на 40%), сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Фото: Kristýna Padrtová

«Это опять же снижает вероятность того, что цены на чешскую недвижимость упадут в результате кризиса», — прокомментировал ситуацию аналитик Петр Бартонь.

По данным девелоперов Trigema, Skanska Reality и Central Group, цены на новые квартиры в Праге в конце прошлого года выросли на 2,2% в годовом исчислении до 107 877 крон за квадратный метр. По сравнению с серединой 2015 года стоимость квартир увеличилась почти вдвое. В прошлом году на Прагу приходилось 34,4% новостроек. Затем идут Южно-Моравский край с долей 13,3%, Пльзенский (13,1%), Оломоуцкий (6,9%) и Среднечешский край (5,9%).

Количество недавно построенных коттеджей в Чешской Республике в прошлом году упало на 2,5% — до 19 446. Наибольшая доля построенных домов приходится на Среднечешский край (23,3%), за ним следуют Южно-Моравский (13,3%), Моравско-Силезский (9,7%) и Южно-Чешский край (6,9%). Самый низкий показатель был в Карловарском крае (1,9%) и Праге (2,2%).

Чешская Республика в последние годы столкнулась с жилищным кризисом. По данным Всемирного банка, Чехия занимает 156-е место из 190 стран по срокам оформления разрешения на строительство. Сложившуюся ситуацию должен исправить новый строительный закон.

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