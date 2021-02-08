Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней

Правительство одобрило ходатайство о продлении чрезвычайного положения на 30 дней до 16 марта, сообщил журналистам министр внутренних дел Ян Гамачек. Пока чрезвычайное положение действует до 14 февраля.

Фото: Ondřej Deml

Также рассматривается сценарий возможного возвращения детей в школу. Министр образования Роберт Плага предложил позволить ученикам последних классов средней школы вернуться за парты с марта. Ожидается регулярное тестирование учеников и школьного персонала. Согласно проекту Плага, тестирование будет проводиться каждые 7-14 дней с помощью неинвазивных тестов RT-PCR, например, с использованием слюны.

Образцы каждый будет собирать самостоятельно. На следующем этапе тестирование распространится на учащихся старших классов с практической подготовкой. По мнению министерства, в начальных классах следует применять неинвазивные антигенные тесты.

«Давайте попробуем проявить ответственность и согласимся, что в какой-то момент, сейчас я не хочу строить предположения когда именно, но в течение нескольких недель, при определенных условиях, мы постепенно позволим нашим детям вернуться в школу и заниматься спортом. Конечно, это большой риск, но мы должны подумать об этом и пройти через это, потому что ущерб, который пандемия наносит нашим детям, огромен», — сказал Бабиш в воскресенье.

Бабиш обсудил сценарий возвращения детей в школу в воскресенье вечером с министром внутренних дел и главой CSSD Яном Гамачеком, который долгое время был сторонником более строгих мер, а также с председателем партии Пираты Иваном Бартошем и лидером STAN Витом Ракушаном.

«Никто не обсуждал с нами чрезвычайное положение, и это не было предметом встречи», — сказал Бартош журналистам.

Правительство еще не набрало голосов за продление чрезвычайного положения. Коммунисты, которые до сих пор поддерживали правительство в продлении чрезвычайного положения, больше не хотят ему помогать. Правительство нарушило данное KSČM обещание о том, что дети смогут вернуться в школу уже в феврале.

Министр внутренних дел Ян Гамачек сказал, что еще никто не предложил другой инструмент для замедления распространения коронавируса кроме чрезвычайного положения.

Возможно, министры будут обсуждать ограничение передвижения между регионами, поскольку, по словам главы здравоохранения Яна Блатны, нынешние меры перестали действовать. Однако премьер-министр Андрей Бабиш и министр внутренних дел Ян Гамачек не поддерживают дальнейшее ужесточение мер.

Правительство обсудит предложение министра труда и социальных дел Яны Малачовой. Она предложила мотивировать людей не избегать карантина или изоляции с помощью более высокой оплаты больничного (до 80% от дохода). Еще один вариант — специальное пособие по болезни на период карантина (до 370 крон за день, проведенный в карантине, которые работодатели вычитают из своих взносов). Однако министр финансов Алена Шиллерова не согласна с общей мерой.

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Источник: ct24.ceskatelevize.cz