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Правила подачи налоговой декларации за 2020 год в электронной форме

Правила подачи налоговой декларации за 2020 год в электронной форме

420on.cz 513 0
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в срок до 1 апреля обязаны подать налоговые декларации за 2020 год. В этом году поправками в Налоговый кодекс установлен новый срок сдачи декларации в электронной форме без штрафных санкций — до 1 мая.
Фото: Profimedia.cz
Правила подачи налоговой декларации за 2020 год в электронной форме

По закону налоговая декларация за 2020 год подается в установленный срок до 1 апреля. Если налоговую декларацию готовит налоговый консультант или аудитор, срок подачи отчета продлевается до 1 июля 2021 года. 

«С 2021 года можно подавать налоговую декларацию на месяц позже — до 1 мая, если отчет предоставляется в электронной форме», — говорит налоговый консультант Габриэла Иванко.

1 апреля — это срок для тех, кто подает налоговую декларацию лично или отправляет ее по почте. Большинство юридических лиц и некоторые самозанятые лица имеют так называемый электронный ящик данных (datová schránka), с помощью которой они ежегодно отправляют в налоговый орган налоговые декларации, подписанные электронной подписью.

В этом году также продлен срок подачи налоговой декларации по дорожному налогу без штрафных санкций до 1 апреля (ранее по закону это необходимо было сделать до 31 января). Из-за пандемии коронавируса Министерство финансов Чехии продлило до 1 апреля и срок подачи декларации по налогу при покупке недвижимости.

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Источник: e15.cz

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Темы
налоги Чехия Министерство финансов бизнес индивидуальный предприниматель
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